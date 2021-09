Nouvelles de Shamima Begum : La mariée de l’Etat islamique s’engage à ne jamais révéler les amis britanniques qui ont rejoint le groupe islamiste | Monde | Nouvelles

La jeune femme de 22 ans a déclaré publiquement la semaine dernière qu’elle ne représentait aucune menace et qu’elle pourrait aider à lutter contre le terrorisme si elle était autorisée à retourner au Royaume-Uni. Mme Begum – qui a fui son domicile à Londres pour rejoindre le groupe terroriste aux côtés de deux amis en 2015 – s’est depuis vu retirer sa citoyenneté.

En février, la Haute Cour a statué qu’elle ne pouvait pas retourner au Royaume-Uni pour faire appel de la décision du ministère de l’Intérieur – ce qui rend peu probable les chances qu’elle renverse la décision.

La semaine dernière, elle a été interviewée sur Good Morning Britain dans une tentative apparente de gagner la sympathie du public britannique.

Mais il a depuis été affirmé que tout en prêchant publiquement son caractère réformé – lorsqu’il s’agit de parler à des amis, c’est une toute autre affaire.

Une source a déclaré au Sun dimanche : « Elle a fait croire qu’elle aiderait son pays si on lui en donnait l’occasion.

Dans une interview la semaine dernière, elle a déclaré: “Personne ne peut me détester plus que je me déteste pour ce que j’ai fait et tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé et donne-moi juste une seconde chance.”

Elle a même affirmé qu’elle n’était qu’une « épouse et mère » alors qu’elle était une servante du cruel « culte de la mort » de l’Etat islamique en Syrie.

L’actuel secrétaire à la Santé, Sajid Javid – qui était ministre de l’Intérieur lorsqu’elle a perdu sa citoyenneté – a rejeté ses demandes la semaine dernière.

Il a dit : « Si vous saviez ce que je savais, vous auriez pris exactement la même décision. »

Le ministre du cabinet a ajouté : « Je n’entrerai pas dans les détails de l’affaire, mais ce que je dirai, c’est que vous n’avez certainement pas vu ce que j’ai vu.

“Si vous saviez ce que je savais, parce que vous êtes des gens sensés et responsables, vous auriez pris exactement la même décision – je n’en doute pas.”

Peu de temps après son arrivée en Syrie à l’âge de 15 ans, Mme Begum était mariée au converti musulman néerlandais Yago Riedijk.

Le couple a eu trois enfants, qui sont tous morts en bas âge.

Depuis qu’elle a fui la secte vendue à ses derniers jours, il est apparu que Mme Begum aurait cousu des kamikazes dans leurs gilets explosifs.