Nouvelles de Sturgeon: Kearse dans un brillant point sur SNP pataugeant sur les fans des Rangers & Celtic | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a été “très lent” à réagir aux perturbations et au comportement causés par les fans de football écossais lorsqu’ils ont afflué à Londres pour assister au match historique Ecosse contre Angleterre à Wembley vendredi. Comedia Leo Kearse a établi une comparaison entre sa réponse aux supporters de l’équipe nationale et sa réaction aux célébrations des supporters pro-unionistes des Rangers à Glasgow le mois dernier. S’adressant à GB News, M. Kearse a déclaré: “Je suppose que les fans écossais venant ici, ils ont définitivement créé un hotspot Covid, ils ont déféqué dans les fontaines et le reste mais Sturgeon a été très lent à les critiquer.

“Ils chantaient des chansons de l’IRA, des chansons anti-anglaises et xénophobes.

“Sturgeon a mis du temps à les critiquer alors qu’avec les fans des Rangers, l’équipe écossaise qui est pro-Union donc nationaliste anti-écossaise, ils sont de l’autre côté du bulletin de vote écossais, Sturgeon était juste au-dessus des pièges et les a claqués.

“S’ils font quelque chose… ils ont organisé une fête à George Square à Glasgow il y a quelques semaines à peine et Sturgeon les a juste claqués.”

