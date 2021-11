Nouvelles de Teeside : Tué par son « papa » – Prison pour l’homme qui a assassiné une fillette de deux ans | Royaume-Uni | Nouvelles

Grace Thorpe s’est retrouvée avec des saignements au cerveau, une jambe cassée, une mâchoire fracturée, une déchirure interne de l’intestin causée par des coups de poing ou des coups de pied dans l’abdomen et des ecchymoses sur tout le corps et le visage à la suite de la violente attaque d’Adam Jackson, 27 ans. L’attaque s’est produite peu de temps après que la mère de Grace l’ait confiée à Jackson.

Quelques minutes après le départ de sa mère de la maison, il a attaqué Grace – laissant au tout-petit un catalogue de blessures qui, selon le pathologiste, l’auraient laissée, « une douleur immédiate et évidente ».

À son retour, Jackson a dit à sa mère, Alice Quine, que Grace était tombée de sa chaise haute.

À Teesside Crown Court, Jackson, 27 ans, a admis le meurtre et a été emprisonné à perpétuité avec un minimum de 16 ans et demi.

Le juge Howard Crowson a qualifié cela « d’agression brutale, violente et douloureuse » contre Grace, qui avait appelé Jackson « Daddy ».

Grace n’avait que deux ans au moment de sa mort (Image: Family Handout)

Jackson a été condamné à la prison à vie (Image: police de Cleveland)

Grace avait de multiples blessures, dont une fracture du crâne et de la jambe, et avait des ecchymoses sur tout le corps, et Jackson l’avait frappée au moins sept fois.

M. Jackson n’a pas immédiatement appelé le 999, a déclaré le tribunal, mais lorsqu’il l’a fait, il a affirmé que l’enfant de deux ans était tombé d’une chaise haute défectueuse.

Cependant, un pathologiste a conclu que les blessures avaient été infligées délibérément.

Grace a été retrouvée dans un état critique à son domicile de Dale Street, à New Marske, le 10 novembre et elle a été transportée par avion vers une unité spécialisée pour enfants à Newcastle, où elle est décédée le lendemain.

LIRE LA SUITE:

Scandale criminel au Royaume-Uni : des chefs de police convoqués dans des rues dangereuses

Des hommages ont été rendus à Grace (Image: Family Handout)

Le juge Howard Crowson l’a qualifié d' »agression brutale, violente et douloureuse » contre Grace (Image : .)

S’exprimant après la condamnation, Alice Quine, la mère de Grace, a déclaré : « J’ai tout perdu à ce moment-là. »

Elle a ajouté: « Ma Grâce était la petite fille la plus heureuse qui n’a jamais manqué de rien, elle était toujours contente et souriante, son rire était contagieux. »

Dans la déclaration, la mère désemparée a ajouté: « Grace aimait et faisait confiance à Adam Jackson et il en a abusé de toutes les manières possibles. Je lui ai fait confiance avec tout mon monde et il me l’a enlevé en une fraction de seconde. »

Mme Quine a également parlé de l’impact que la mort de l’enfant de deux ans avait eu sur la sœur de Grace, affirmant qu’elles avaient partagé « le lien et l’amour les plus incroyables l’un pour l’autre ».

Elle a déclaré: « Chaque anniversaire sera célébré, chaque anniversaire dont nous nous souviendrons, chaque Noël, une chaise vide sera toujours à table car nous savons qu’elle sera là avec nous. »

A NE PAS MANQUER :

Verrouiller la frontière entre l’Angleterre et l’Écosse – Appels à une action urgente [REPORT]

L’Iran dans des pourparlers nucléaires serrés alors que Biden espère une percée [REVEAL]

Les craintes que les disputes constantes avec les voisins de l’UE soient «débilitantes» [INSIGHT]

Jackson purgera au moins 16 ans de prison (Image: . Stock Image)

L’accusation a déclaré que la mère de Jackson et Grace était en couple depuis un an avant le meurtre et qu’elle était allée travailler le jour du meurtre.

La famille et les amis l’avaient d’abord aimé, et il a emménagé avec elle après le verrouillage.

Mais, le procureur Nick Dry a déclaré que Jackson deviendrait de mauvaise humeur s’il n’avait pas d’argent pour le cannabis, qu’il consommait tous les jours.

Des échantillons de cheveux de Grace ont montré qu’elle avait été exposée au cannabis et à la cocaïne, a appris le tribunal, et Mme Quine avait déjà demandé à Jackson de quitter la maison avant qu’ils ne se remettent ensemble.

Teeside a été choqué par la nature brutale du meurtre (Image: . Stock Image)

Peter Makepeace QC, en défense, a déclaré que Jackson, qui n’avait aucune condamnation antérieure, n’avait pas l’intention de tuer Grace, affirmant qu’il s’agissait d’une « éruption spontanée de violence incontrôlée ».

L’officier enquêteur principal, l’inspecteur-détective temporaire Peter Carr, a déclaré que Jackson avait tenté de cacher ce qui s’était passé, « offrant même à Grace des boutons de chocolat pour essayer de l’apaiser ».

L’officier a ajouté: « Il a continué à mentir à la famille de Grace et à la police pour essayer de dissimuler ce qu’il avait fait. »

Il a également déclaré: « Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui épargne à la famille de Grace la douleur d’un long procès, mais cela n’enlève rien au fait qu’Adam Jackson a causé la mort d’un jeune enfant qui avait toute la vie devant elle.

En conclusion, l’officier a ajouté: « La famille de Grace vivra avec cette perte tous les jours. »