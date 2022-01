Nouvelles de Tony Blair: Fury alors que des dizaines de milliers de personnes signent une pétition exigeant un nouvel honneur est RAYÉE | Politique | Des nouvelles

Plus de 128 000 Britanniques en colère ont signé la pétition visant à dépouiller l’ancien Premier ministre de son titre de chevalier. Sir Tony a subi un contrecoup important suite à sa décision de suivre les États-Unis et de mener le Royaume-Uni dans des conflits avec l’Irak et l’Afghanistan. Ces guerres ont coûté la vie à 179 membres du personnel britannique ainsi qu’à de nombreux autres civils.

Des années de critiques ont abouti à un rapport dévastateur sur la guerre en Irak par Sir John Chilcot en 2016.

Le rapport a révélé que l’ancien Premier ministre avait exagéré les preuves concernant les armes de Saddam Hussein et ignoré les solutions pacifiques.

Sir John a constaté que Sir Tony a présenté le cas de la guerre avec « une certitude qui n’était pas justifiée » sur la base de « renseignements erronés » sur les supposées armes de destruction massive (ADM) de l’Irak.

Malgré cette controverse, la veille du Nouvel An, il a été annoncé qu’il serait nommé à l’Ordre de la Jarretière en tant que Chevalier Compagnon.

Angus Scott a lancé la pétition sur Change.org peu de temps après la publication de la nouvelle du prix.

Dans une explication dans sa pétition, M. Scott a écrit: « Tony Blair doit être fait chevalier avec le classement le plus élevé possible dans la liste des honneurs du nouvel an, a déclaré Buckingham Palace.

« Sir Tony, qui détenait les clés du n°10 entre 1997 et 2007, sera nommé Chevalier Compagnon de l’Ordre le plus noble de la Jarretière, l’ordre de chevalerie britannique le plus ancien et le plus ancien.

« Tony Blair a causé des dommages irréparables à la fois à la constitution du Royaume-Uni et au tissu même de la société nationale.

« Il était personnellement responsable d’avoir causé la mort d’innombrables civils et militaires innocents dans divers conflits.

« Rien que pour cela, il devrait être tenu responsable de crimes de guerre.

« Tony Blair est la personne la moins méritante de tous les honneurs publics, en particulier tout ce qui est décerné par Sa Majesté la Reine. »

Tous les premiers ministres avant Sir Tony, sauf un, ont reçu cet honneur prestigieux quelques années après avoir quitté leurs fonctions.

Mais Sir Tony a été contraint d’attendre plus de 14 ans après son mandat de Premier ministre.

Il avait été suggéré que les relations tendues de la reine avec lui au cours de sa décennie au pouvoir pourraient avoir contribué à l’attente inhabituellement longue.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer s’est rendu sur Twitter pour féliciter son prédécesseur.

Sir Keir a déclaré : « Le dernier gouvernement travailliste a apporté un changement durable du salaire minimum national au processus de paix en Irlande du Nord.

« Mes félicitations à Tony Blair pour cette reconnaissance pour son service public à notre pays. »

Cependant, beaucoup plus de personnes ont afflué sur Twitter pour exprimer leur désapprobation.

Le commentateur politique Liam Young a écrit : « Tony Blair a été fait chevalier pour services rendus à l’impérialisme. L’homme devrait être sur le banc des accusés de La Haye. Quelle journée honteuse.

Pendant ce temps, le journaliste John Pilger a déclaré : « Le mépris dans lequel l’élite britannique tient le public n’a jamais été exprimé avec plus d’éloquence que dans la décision d’attribuer à Tony Blair l’ordre le plus élevé de la chevalerie. Un million d’Irakiens morts, trois millions de dépossédés, une traînée de sang au 7/7. Levez-vous Sir Tony ! »

Les mamans militaires qui ont perdu des êtres chers en Afghanistan et en Irak ont ​​également été irritées par la décision de faire chevalier Sir Tony dans les honneurs du Nouvel An.

Certains ont menacé de rendre leurs croix Elizabeth – un honneur décerné aux familles endeuillées – en signe de leur désapprobation.