Nouvelles de Tony Blair : l’ancien chef a dit de refuser le titre de chevalier décerné par la reine | Politique | Des nouvelles

Plus d’un demi-million de personnes ont exprimé leur opposition à l’honneur dans une pétition en circulation pendant la nuit, appelant le gouvernement à retirer le titre de chevalier accordé à Sir Tony. L’ancien Premier ministre et pionnier du « New Labour » a été défendu mardi par l’actuel leader travailliste, Sir Keir Starmer, qui a réprimandé les affirmations selon lesquelles l’ancien chef ne méritait pas cet honneur.

L’ex-PM, qui a exercé ses fonctions pendant une décennie, a reçu le titre de chevalier sur la liste d’honneur du Nouvel An.

Sir Keir a déclaré à Good Morning Britain d’ITV: « Je ne pense pas que ce soit épineux du tout. Je pense qu’il mérite cet honneur.

« Évidemment, je respecte le fait que les gens ont des points de vue différents. »

L’attribution du titre de chevalier à M. Blair s’est avérée source de division après que son poste de Premier ministre se soit embourbé dans la controverse.

Il était le premier ministre qui a été acclamé pour sa gestion du conflit au Kosovo et en Sierra Leone, mais a été condamné dans l’opinion publique par sa décision d’aller de l’avant avec une guerre en Irak.

L’intervention militaire avait été justifiée par le Royaume-Uni et les États-Unis par des informations faisant état d’armes de destruction massive, qui n’ont ensuite pas été trouvées – cela a discrédité le Premier ministre aux yeux de beaucoup au niveau national et international.

Sir Keir a déclaré : « Je comprends qu’il y a des opinions bien arrêtées sur la guerre en Irak.

« Il y en avait à l’époque et il y en a toujours, mais cela n’enlève rien au fait que Tony Blair était un Premier ministre très prospère de ce pays et a fait une énorme différence dans la vie de millions de personnes dans ce pays. »

Le chroniqueur du Daily Mail, Andrew Pierce, n’était pas d’accord, écrivant que, « étant donné la cupidité, la vanité et la folie qui entachent son véritable héritage, si Blair avait eu un brin d’honneur, il l’aurait rejeté pour éviter d’exposer Sa Majesté à la controverse qui s’ensuivrait inévitablement ”.

Les chevaliers sont souvent donnés aux anciens premiers ministres et accordés par la reine.

M. Pierce s’est concentré sur la guerre en Irak et les cicatrices qu’elle a laissées au Royaume-Uni après l’invasion, qui était profondément impopulaire avant même qu’on ne lui donne le feu vert.

Il a écrit : « Rien ne reste une tache plus grave sur la réputation de Blair que la guerre en Irak, une guerre au cours de laquelle 179 militaires britanniques ont perdu la vie, des centaines d’autres ont subi des blessures qui ont changé leur vie et on estime que plus de 200 000 civils sont morts.

« Cela nous a coûté beaucoup en trésors ainsi qu’en sang – le coût total des opérations militaires du Royaume-Uni est estimé à plus de 8 milliards de livres sterling. »

Il a ajouté : « Les conclusions du rapport Chilcot sur la guerre ont été dévastatrices pour Blair, l’accusant effectivement d’être un menteur et un belliciste.

« Le rapport de 2,6 millions de mots concluait : « Le Royaume-Uni a choisi de se joindre à l’invasion de l’Irak avant que les options pacifiques de désarmement n’aient été épuisées. L’action militaire à cette époque n’était pas un dernier recours.

« Les jugements sur la gravité de la menace posée par les armes de destruction massive de l’Irak – les ADM – ont été présentés avec une certitude qui n’était pas justifiée.

« La planification et les préparatifs pour l’Irak après Saddam Hussein étaient totalement inadéquats. »

Il a concédé les changements positifs que Blair est crédité d’avoir apportés, comme évoqué par Sir Keir, mais conclut qu’ils ont été entièrement éclipsés par la guerre en Irak.

Il a écrit : « Bien sûr, le mandat de Blair n’a pas été sans succès – l’accord du Vendredi saint en Irlande du Nord, l’indépendance de la Banque d’Angleterre et les partenariats civils.

« Mais ils sont profondément enterrés par la guerre en Irak, la compromission de la fonction publique, les dons douteux au pouvoir et les accords sales avec les dictateurs après cela. »