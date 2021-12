Nouvelles de Tony Blair: l’ancien Premier ministre travailliste obtient le titre de chevalier de la liste d’honneur de la reine de New York | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’ancien Premier ministre du New Labour, qui a dirigé le pays pendant une décennie, a déclaré que c’était un « immense honneur » et qu’il était « profondément reconnaissant » au monarque d’avoir fait de lui un monsieur. Il a ajouté : « Ce fut un grand privilège de servir en tant que Premier ministre et je tiens à remercier tous ceux qui ont servi à mes côtés, en politique, dans la fonction publique et dans toutes les parties de notre société, pour leur dévouement et leur engagement envers notre pays. »

Sir Tony, 68 ans, a été nommé chevalier compagnon de l’ordre le plus noble de la jarretière, l’ordre de chevalerie britannique le plus ancien et le plus ancien, auquel les nominations sont offertes par la reine sans l’avis du gouvernement.

Il a été rejoint par une multitude de chefs médicaux qui ont aidé à diriger le déploiement très réussi de la vaccination contre le Covid dans le pays.

Le médecin-chef (CMO) d’Angleterre, le professeur Chris Whitty, le CMO adjoint, Jonathan Van-Tam, et les CMO du Pays de Galles et d’Écosse, Frank Atherton et le Dr Gregor Smith, ont également été nommés chevaliers.

Damehoods a été remis au Dr Jenny Harries, chef de la UK Health Security Agency, et au Dr June Raine, directrice générale de la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

LIRE LA SUITE : Nostradamus a « prédit » que la France entrerait en guerre contre la « puissance de l’Est »

En novembre, son Institute for Global Change a exhorté le dirigeant actuel, Sir Keir Starmer, à « rejeter le wokeism » s’il veut remporter les prochaines élections générales.

L’ancien Premier ministre a appelé les travaillistes à adopter une « position de bon sens sur les ‘questions culturelles' ».

Alors que beaucoup étaient d’accord avec ses opinions, certains observateurs ont affirmé qu’elles n’avaient servi qu’à nuire au parti aux yeux de l’électorat.

Écrivant à l’époque dans The Independent, le journaliste politique John Rentoul déclarait : « En effet, le Blair des années 1980 aurait pu considérer le Blair des années 2020 avec une certaine impatience.

« Pourquoi diable parle-t-il de« réveil », pourrait-il demander.

« Pourquoi, pourrait demander Keir Starmer aujourd’hui, attire-t-il l’attention sur un ensemble de problèmes sur lesquels le Parti travailliste est injustement dépeint par ses opposants comme étant extrêmes ou dogmatiques ?

« C’est le paradoxe de Blair. Il prône la construction de ponts et la recherche de consensus avec l’électorat, mais le fait souvent de la manière la plus conflictuelle avec son propre parti.