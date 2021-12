Nouvelles de Vladimir Poutine : De nouvelles images satellites montrent que la Russie continue de renforcer ses troupes | Monde | Des nouvelles

Les craintes d’une attaque russe contre l’Ukraine continuent de croître alors que Moscou continue de rassembler des forces près de la frontière ukrainienne, selon les images capturées par la société privée américaine Maxar Technologies. Au milieu des accusations selon lesquelles les pays occidentaux seraient provocateurs, le Kremlin a réitéré vendredi qu’il se réservait le droit de se déplacer sur le territoire russe comme bon lui semble.

. n’a pas pu vérifier les nouvelles images de Maxar, qui ont été publiées jeudi soir.

Ils montrent une base en Crimée remplie de centaines de véhicules blindés et de chars au 13 décembre.

La Crimée a fait l’objet de la rupture des liens entre la Russie et l’Ukraine, autrefois les deux plus grandes républiques de l’Union soviétique, depuis que Moscou a pris et annexé la Crimée, une péninsule de la mer Noire, en 2014.

L’accumulation apparente actuelle est la dernière escalade d’un conflit qui a pris de l’ampleur en octobre après une brève accumulation plus tôt en avril.

Depuis lors, les dirigeants mondiaux – les États-Unis, l’UE et le Groupe des Sept – ont accusé le président Vladimir Poutine d’avoir planifié une attaque contre l’Ukraine.

Ils ont tous averti qu’il ferait face à des « conséquences massives », notamment des sanctions économiques sévères, des contrôles stricts des exportations et le blocage potentiel du gazoduc Nord Stream 2, en cas de nouvelle agression russe, ce qui, selon le président américain Joe Biden, pourrait désormais se produire dès que possible. comme le mois prochain.

Le Kremlin l’a nié à plusieurs reprises. Cependant, la base montrée sur les dernières images satellites pouvait être vue à moitié vide sur les images satellites d’octobre.

Il a dit : « Vous devez nous donner des garanties, et immédiatement – ​​maintenant.

« Nous venons de poser directement la question qu’il ne devrait plus y avoir de mouvement de l’OTAN vers l’est. La balle est dans leur camp, ils devraient nous répondre par quelque chose. »

Le Kremlin souhaite que l’OTAN s’engage à limiter sa présence en Ukraine, qui ne fait pas partie de l’alliance de sécurité, et ne permette pas au pays de rejoindre l’alliance. Il considère les relations étroites de Kiev avec les membres de l’OTAN comme une menace.

Moscou a déclaré qu’il s’attend à ce que les pourparlers avec les responsables américains sur la crise commencent en janvier à Genève. Cela survient après que la Russie a remis aux États-Unis des propositions de sécurité qui, selon elle, ont été généralement bien reçues.

Un responsable de l’administration Biden a déclaré: « Je m’attends à ce que nous ayons notre réponse de fond lors de ces pourparlers (de janvier) … il y a clairement certaines choses qui ont été proposées sur lesquelles nous n’accepterons jamais.

« Je pense que les Russes le savent probablement à un certain niveau. Je pense qu’il y a d’autres domaines où nous pourrons peut-être explorer ce qui est possible. »

Interrogé vendredi sur le renforcement des troupes russes près de l’Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré : divers pays européens qui mènent des manœuvres très claires près de nos frontières.

« Cela nous oblige à prendre certaines mesures pour garantir notre propre sécurité. »