Nouvelles de Vladimir Poutine: Ellwood dit que le leader russe est sur le point de patauger dans la rangée des sprinters biélorusses | Monde | Nouvelles

in

Biélorussie : un expert sur la question de savoir si Poutine « soutient » Loukachenko

Et M. Ellwood, président de la puissante commission de défense du Parlement, a déclaré que l’incident avait mis en évidence le fait qu’il devenait de plus en plus difficile de séparer le sport de la politique. L’avenir de Tsimanouskaya est actuellement incertain, ayant refusé de monter à bord d’un avion pour retourner dans son pays d’origine, invoquant des inquiétudes quant à son traitement potentiel compte tenu de ses critiques envers les entraîneurs biélorusses.

Elle a depuis demandé l’asile en Pologne, une décision qui n’impressionnera probablement ni le président controversé du Bélarus, Alexandre Loukachenko, ni M. Poutine lui-même, d’autant plus qu’il a maintenant été affirmé qu’elle s’envolerait pour Varsovie mercredi.

M. Ellwood, député de Bournemouth East, a également évoqué le sort du journaliste dissident Roman Protasevich, qui a été arrêté après que le vol sur lequel il voyageait ait été contraint d’atterrir en Biélorussie.

Il a déclaré : « Nous ne devons pas oublier ce qui s’est passé sur ce vol Ryan avec un journaliste et une voix critique, où une compagnie aérienne européenne a été effectivement détournée, afin d’obtenir l’arrestation d’un individu qui a critiqué la Biélorussie.

Krystsina Tsimanouskaya photographiée en 2019 (Image: GETTY)

Vladimir Poutine est susceptible d’intervenir, a suggéré M. Ellwood (Image: GETTY)

“L’offre de la Pologne d’accorder l’asile à la Pologne est en fait une bonne nouvelle, mais nous sommes loin d’être hors de l’eau.”

M. Ellwood a expliqué : “Parce que la Biélorussie va maintenant sentir qu’elle perd la face sur la scène internationale, et sans aucun doute comploter dans les coulisses pour savoir comment elle peut faire taire sa voix.”

Quant à la réponse de M. Poutine, M. Ellwood a déclaré : « La Biélorussie et la Russie ont eu leurs propres relations difficiles.

“Mais finalement, parce qu’ils n’ont pas d’amis en Occident, la Biélorussie est de plus en plus obligée de se tourner vers la Russie pour obtenir du soutien.

JUST IN: L’Iran promet de riposter s’il est menacé après que le Royaume-Uni ait blâmé l’attaque

Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko (Image : GETTY)

Nous devrions anticiper les commentaires de Poutine, approuvant sans aucun doute l’action de la Biélorussie ici pour essayer de contrôler et de contenir la situation Tobias Ellwood

« Par conséquent, nous devrions anticiper les commentaires de Poutine, approuvant sans aucun doute l’action de la Biélorussie ici pour essayer de contrôler et de contenir la situation. »

M. Ellwood a ajouté : « Ce qui est préoccupant, c’est la façon dont les événements sportifs internationaux et apolitiques se politisent.

« Le fait que la Russie ne soit pas en mesure de concourir sous son propre drapeau n’est qu’un rappel de la façon dont la politique se déverse dans l’arène olympique.

« Il y aura des questions quant à savoir si, avec prévoyance, vous auriez pu anticiper les membres de l’équipe biélorusse cherchant à faire défection compte tenu de l’état de leur pays.

A NE PAS MANQUER

Le Brexit a ouvert la voie au super-État européen, selon un diplomate de l’UE [INSIGHT]

Le Brexiteer sape le chef de l’UE “absurde” Sefcovic après une menace légale [ANALYSIS]

« Si je suis emprisonné… qu’il en soit ainsi ! » Un militant anti-Brexit défie la répression [VIDEO]

Un militant enveloppé dans le drapeau polonais est vu devant l’ambassade de Pologne à Tokyo (Image: GETTY)

Roman Protasevich a été arrêté plus tôt cette année (Image: GETTY)

«Mais je pense qu’il doit y avoir une reconnaissance du soutien international aux normes internationales de valeurs qui vous permet ensuite de participer aux Jeux olympiques.

« Les Jeux olympiques ont leur propre code de conduite pour une compétition équitable et cela doit être le cas pour que les pays y participent.

« Et l’autre question est : est-ce que cela conduira d’autres personnes à faire défection ? »

S’exprimant plus tôt, Aleksandr Opeykin, président de la Fondation biélorusse de solidarité sportive, a déclaré à propos de Tsimanouskaya : “Elle s’envolera de Tokyo, un vol direct pour Varsovie le 4 août, dans deux jours.

Fiche d’information sur Vladimir Poutine (Image : Express)

« Elle a accepté l’offre du ministère polonais des Affaires étrangères de demander une aide internationale, elle l’a fait et elle a reçu un visa polonais aujourd’hui.

« Nous, à la Fondation, l’avons aidée à obtenir le billet pour Varsovie.

Par ailleurs, le chef d’une organisation à but non lucratif basée à Kiev qui aide les Biélorusses fuyant les persécutions a été porté disparu après ne pas être revenu de sa course matinale, a déclaré lundi un porte-parole de la police ukrainienne.

Vitaly Shishov, le chef de la Maison biélorusse en Ukraine (BDU), a été porté disparu par son partenaire, a annoncé la police.

Tobias Ellwood, député conservateur de Bournemouth East (Image: GETTY)

Un porte-parole de la police a déclaré: “Nous enquêterons, jusqu’à ce qu’il y ait des informations sur ce qui lui est arrivé. La déclaration de son partenaire a été enregistrée.

“Le partenaire a dit qu’il est allé courir et n’est pas revenu, a disparu.”

L’Ukraine, la Pologne et la Lituanie sont devenues des refuges pour les Biélorusses lors d’une violente répression de M. Loukachenko à la suite d’élections contestées l’année dernière.

BDU aide les Biélorusses à trouver un logement, un emploi et des conseils juridiques, selon son site Internet. Dans un communiqué séparé, l’organisation a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de contacter M. Shishov.