Nouvelles de Vladimir Poutine: la Russie enverra 200 délégués à la Cop26 alors que la nation bat le record de Covid | Politique | Nouvelles

Le nombre final pourrait être considérablement plus élevé car les délégués seront accompagnés par le personnel, la sécurité et d’autres membres de l’entourage de l’État russe. Une décision finale sur la participation de M. Poutine au sommet sur le climat – qui se tiendra à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre – n’a pas encore été prise, a déclaré l’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni.

Apparaissant ce matin à l’émission Andrew Marr de la BBC, Andrei Kelin a déclaré que le Kremlin serait « représenté à un niveau très élevé » au sommet qui vise à lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Il a ajouté : « Nous enverrons une grande délégation et croyez-moi, ce sera une délégation qui sera composée de plus de 200 personnes.

« Le gouvernement sera représenté à un très haut niveau. »

Il a également défendu les efforts de la Russie pour décarboniser, affirmant que « nous prenons la question très au sérieux ».

Et après que la Russie a signalé 34 303 nouveaux cas de coronavirus – la plus forte augmentation sur une journée jamais enregistrée – et 997 nouveaux décès, on craint que le sommet de la Cop26 n’ait un effet similaire, sinon pire.

Les taux de cas ont également augmenté au Royaume-Uni, alors que les mesures de distanciation sociale ont pris fin et que les gens reviennent à un semblant de leur vie d’avant la pandémie.

Cela, combiné à la possibilité que le pic Covid de la Russie se rende au Royaume-Uni via sa délégation, a fait craindre une tempête parfaite.

Une telle éventualité pourrait propulser le Royaume-Uni dans un quatrième verrouillage – ce que le gouvernement de Boris Johnson semble très désireux d’éviter.

Les avertissements sont venus alors que les syndicats d’enseignants accusaient le gouvernement de « se tenir à l’écart » alors que les cas augmentaient.

Il l’a appelé à rétablir les mesures de sécurité dans les écoles pour éviter de nouvelles perturbations de l’éducation cet hiver au milieu d’un pic chez les adolescents.

Le professeur Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a averti que la propagation rapide du virus chez les enfants âgés de 11 à 16 ans pourrait signifier que les enfants acquièrent une immunité collective par infection plutôt que par vaccination.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: «Ce n’est pas un bon moyen d’obtenir l’immunité collective.

« Les commentateurs diraient généralement qu’il est ridicule de viser l’immunité collective en utilisant une infection naturelle de type sauvage, car cela entraîne des maladies et des dommages aux enfants à la fois dus à une maladie aiguë et à un Covid potentiellement long. »

Au total, cinq syndicats ont écrit au secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi pour lui demander d’envisager de renforcer les mesures de sécurité dans les écoles.

Kevin Courtney, secrétaire général adjoint du National Education Union (NEU), a déclaré: «Nous craignons que le gouvernement reste inactif pendant que les cas de Covid se multiplient dans les écoles.

« Il est évident qu’il faut faire davantage, et le plus tôt possible, pour éviter de nouvelles perturbations massives de l’éducation des enfants, causées soit par des enfants contractant Covid-19, soit par des absences du personnel liées à Covid. »

Un porte-parole de la COP26 a déclaré : « Nous travaillons sans relâche avec tous nos partenaires, y compris le gouvernement écossais et l’ONU, pour assurer un sommet inclusif, accessible et sûr à Glasgow pour les délégués et les résidents locaux avec un ensemble complet de mesures d’atténuation de Covid. »