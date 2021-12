Nouvelles de Vladimir Poutine : la Russie prépare une « escalade à grande échelle » du conflit ukrainien | Monde | Nouvelles

Kiev a déclaré vendredi au parlement que la Russie avait rassemblé plus de 94 000 soldats près des frontières de l’Ukraine. Le ministre de la Défense a déclaré qu’ils étaient prêts à riposter si Moscou lançait une attaque, même s’ils ne feraient rien pour provoquer la situation.

En fait, il accuse l’Ukraine de son propre renforcement militaire, affirmant qu’elle se prépare peut-être à lancer une offensive dans l’est du pays.

Le conseiller en politique étrangère du Kremlin, Iouri Ouchakov, a déclaré : « C’est un non-sens, il n’y a pas d’escalade.

« Nous avons le droit de déplacer les troupes sur notre territoire. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire d’État américain Antony Blinken se sont entretenus jeudi lors d’une conférence sur la sécurité en Suède.

M. Blinken a averti M. Lavrov des « conséquences graves » si la Russie cherchait à entrer en conflit avec l’Ukraine.

Mais l’Ukraine, apparemment indifférente aux craintes de la Russie quant à l’implication de l’OTAN dans leur conflit, a cette semaine pressé ses alliés de l’UE et de l’OTAN de préparer un ensemble de sanctions pour repousser une offensive russe.

M. Reznikov a confirmé que l’Ukraine poursuivait la construction de deux bases navales sur sa côte sud dans le cadre d’un accord de défense avec la Grande-Bretagne.

Il a déclaré : « Parmi les priorités figurent le programme de missiles et le développement de la flotte.

« Nous passons au stade pratique de la construction de deux bases militaires, à Berdyansk et à Ochakiv, et d’autres contrats dans le cadre d’accords avec le Royaume-Uni. »

La Russie et l’Ukraine partagent une histoire compliquée et compétitive, elles ont formé les deux plus grandes républiques de l’Union soviétique jusqu’à son effondrement en 1991.

Jeudi, dans le cadre des pourparlers sur l’Ukraine avec son homologue russe, M. Blinken a déclaré qu’il était « probable » que le président américain Joe Biden s’entretienne avec M. Poutine « directement dans un avenir proche ».

Vendredi, le Kremlin a déclaré que des travaux étaient en cours pour organiser un appel vidéo entre les deux présidents.

Ce sera la première fois qu’ils se rencontrent depuis leur sommet de juin à Genève, où ils ont déjà évoqué le renforcement des troupes russes près de la frontière ukrainienne.

S’adressant au parlement ukrainien, M. Reznikov a ajouté : « L’escalade est un scénario probable, mais pas inévitable, et notre tâche est de l’empêcher.

« Nous devons rendre le prix de l’escalade inacceptable pour l’agresseur. »