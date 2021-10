Nouvelles de Vladimir Poutine : le président russe accusé d’avoir accusé un journaliste de CNBC d’avoir accusé un homme sexiste | Monde | Nouvelles

Le président russe Vladimir Poutine a été accusé de sexisme après avoir déclaré qu’un présentateur américain était « trop ​​beau et trop joli » pour le comprendre. Le président Poutine a fait cette remarque lors d’une interview publique en direct avec le journaliste de CNBC Hadley Gamble lors d’un panel à Moscou pour la Semaine russe de l’énergie. Mme Gamble a interrogé le dirigeant russe sur les allégations selon lesquelles le pays suspendrait l’approvisionnement en gaz de l’Europe dans le but de faire monter les prix et de faire pression sur les dirigeants européens.

Cela vient du fait que beaucoup en Occident ont accusé la Russie d’armer son contrôle des approvisionnements en gaz naturel de l’Europe.

Les analystes suggèrent que cela pourrait être utilisé pour convaincre les régulateurs européens d’approuver le gazoduc Nord Stream 2.

M. Poutine a été accusé d’avoir « mansplaining » la crise du gaz aux présentateurs de l’actualité économique.

Il a dit : « Belle femme, jolie, je lui dis une chose.

« Elle me dit instantanément le contraire, comme si elle n’avait pas entendu ce que j’ai dit. Eh bien, je vais le répéter pour vous une fois de plus. »

Mme Gamble a réprimandé le dirigeant russe, lui disant face à face qu’elle l’avait parfaitement « entendu ».

Un M. Poutine visiblement frustré a rétorqué : « Écoutez, vous venez de dire : ‘Vous ne fournissez pas de gaz à l’Europe par des pipelines.’

« Vous êtes induit en erreur. Nous augmentons l’approvisionnement en Europe.

« Gazprom de 10 %. La Russie a augmenté ses approvisionnements de 15 %.

Le géant de l’énergie contrôlé par l’État russe Gazprom a achevé le contentieux Nord Stream 2 qui vise à doubler l’approvisionnement en gaz naturel de la Russie vers l’Allemagne et à contourner la Pologne et l’Ukraine.

En juillet, les États-Unis et l’Allemagne ont conclu un accord pour permettre son achèvement sans sanctions américaines sur les entités allemandes.

Dans une autre interview avec Mme Gamble, M. Poutine a laissé entendre qu’il pourrait rester au pouvoir pour deux autres mandats de six ans jusqu’en 2036, date à laquelle il aurait 84 ans.

Lorsqu’on lui a demandé s’il solliciterait d’autres mandats, M. Poutine a déclaré : « Oui, la Constitution me permet de le faire, de briguer le prochain mandat.

« Mais aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. »