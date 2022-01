Nouvelles de Vladimir Poutine : les demandes du président russe Joe Biden « nourries à la cuillère » lors de pourparlers critiques | Monde | Des nouvelles

Des responsables russes et américains se sont rencontrés lundi à Genève pour des entretiens très attendus, alors que les tensions montaient autour de la possibilité que le Kremlin ordonne aux troupes d’envahir l’Ukraine frontalière. Jusqu’à 100 000 soldats russes, ainsi que du matériel lourd, se seraient rassemblés près de la frontière ces derniers mois.

Un responsable proche de l’équipe de Moscou, cité dans Russia Today, a déclaré que les négociateurs étaient méticuleux lorsqu’ils détaillaient leurs propositions pour assurer la stabilité.

Ils ont déclaré que la délégation russe avait « nourri à la cuillère » ses propositions pour un continent stable afin d’éviter des « malentendus ».

Le responsable russe reste anonyme.

Leurs commentaires pourraient être interprétés soit comme un signe d’une intention réelle d’éviter le conflit, soit comme une pique contre le président Biden.

Parmi les propositions de Moscou figurait une interdiction garantie de poursuivre l’expansion de l’OTAN.

M. Poutine est catégorique sur le fait que l’Ukraine ne doit pas devenir membre de l’OTAN et a critiqué toutes les tentatives du pays de resserrer ses liens avec l’Occident.

Le responsable russe a souligné l’importance de la question de l’OTAN parmi les dirigeants du Kremlin.

Ils ont dit: « [US] l’évasion n’est pas intéressante [to us]. «

Afin de garder un œil sur la situation, M. Biden a engagé une équipe de météorologues.

Cela permettra de vérifier les conditions météorologiques probables en Ukraine au cours des prochaines semaines, selon le responsable, afin de déterminer quand une attaque serait plus probable.

Alors que les Genève ont été qualifiées de « franches et directes », les deux parties reconnaissent que le différend est loin d’être terminé.

Sur la question de l’éventuelle adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, les États-Unis ont souligné qu’il était aussi peu probable qu’ils reculent que la Russie.

La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman a déclaré : « Nous ne permettrons à personne de claquer la politique de la porte ouverte de l’OTAN.

Elle a ajouté que cela a « toujours été au cœur de l’alliance de l’OTAN ».

Les discussions reprendront plus tard cette semaine.