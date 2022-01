Nouvelles de voyage de Covid : réserverez-vous des vacances alors que les prix « montent en flèche » – les restrictions sont supprimées ? | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le patron de Jet2, Steve Heapy, a déclaré que la société de vacances avait vu un « énorme pic » dans les réservations et que la demande était revenue à « environ les niveaux d’avant Covid » après que le gouvernement a déclaré que les tests avant le départ pour les personnes entièrement vaccinées seraient supprimés. EasyJet a déclaré que ses réservations avaient augmenté de près de 200% par rapport à la semaine dernière, tandis que Tui a déclaré avoir connu une « forte hausse ».

EasyJet a déclaré que les vols vers les destinations espagnoles Tenerife, Alicante, Malaga et Lanzarote étaient les plus demandés, et la compagnie aérienne a mis en vente environ 1,1 million de sièges supplémentaires au départ de Londres Gatwick pour l’été 2022. À partir de 4 heures GMT le vendredi 7 janvier, entièrement vacciné les voyageurs venant en Angleterre n’auront plus à passer un test avant de voyager. Et à partir du dimanche 9 janvier, plutôt que de passer un test PCR le deuxième jour de leur arrivée, les voyageurs internationaux peuvent passer un flux latéral moins cher.

L’annonce intervient après que les compagnies aériennes ont déclaré que les tests de passagers n’avaient aucun impact réel, tout en nuisant à leur industrie.

M. Heapy de Jet2 a déclaré: « Cela a été très difficile pour l’industrie du voyage. La plus grande chose dont cette industrie a besoin, ce n’est pas beaucoup de renflouements de la part du gouvernement, nous avons juste besoin de voler.

« Nous avons juste besoin d’enlever des gens et nous serons rentables, nous paierons des impôts, contribuerons à l’économie et pour ce faire, nous avons besoin de stabilité. »

« Nous ne pouvons pas simplement sauter dans les blocages et les restrictions supplémentaires à chaque fois qu’il y a une nouvelle variante.

« Nous devons apprendre à vivre avec et j’espère que c’est le début et la fin, et nous pourrons revenir à une certaine normalité. »

EasyJet a déclaré qu’une enquête menée par la société montrait que les Britanniques prévoyaient plus de vacances que d’habitude en 2022 et étaient prêts à dépenser environ 1 000 £ de plus que d’habitude pour eux.

