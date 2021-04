Nouvelles de voyage: les Britanniques font face à six heures d’attente pour les contrôles de coronavirus dans les aéroports britanniques | UK | Nouvelles

Les responsables ont déclaré que les vacanciers devront attendre encore plus longtemps qu’actuellement une fois les frontières rouvertes pour les voyages non essentiels. Les inspections de quarantaine devraient également devenir plus difficiles car le ministère de l’Intérieur a embauché une entreprise privée pour s’enregistrer avec les voyageurs revenant de l’étranger.

Le nombre de visites à domicile quotidiennes passera de 1 000 à 10 000 dans un mouvement qui vaudrait jusqu’à 90 millions de livres sterling.

Chris Garton, responsable des solutions, a déclaré au Times que les temps d’attente actuels pour les contrôles aux frontières étaient «bien au-delà de deux heures et jusqu’à six».

Il a averti que les retards pourraient augmenter une fois que le tourisme international serait à nouveau autorisé en vertu des directives du gouvernement.

M. Garton a déclaré au comité restreint des transports des Communes que les longues files d’attente dans les aéroports avaient frustré les gens au point que des combats avaient éclaté et que la police avait été alertée.

Il a expliqué que les vérifications approfondies retardaient le service, qui est déjà tendu en raison d’un manque de personnel.

L’officier a ajouté: “Ce qui s’est passé, c’est toute une série de nouveaux contrôles – un contrôle à 100% de tout le monde – a été introduit, et cela a évidemment mis un fardeau énorme sur les agents qui travaillent à la frontière.”

En plus des contrôles de passeport, les personnes entrant au Royaume-Uni depuis l’étranger doivent maintenant présenter la preuve d’un résultat de test de coronavirus négatif et un formulaire de localisation de passagers rempli.