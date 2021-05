Nouvelles de Zara Tindall: La fille de Mike Tindall, Mia, se lance dans le rugby dans l’actualité de la famille royale | Royal | Nouvelles

Mike a fait la déclaration sur son podcast «The Good, The Bad and The Rugby». Dans le dernier épisode, il est apparu aux côtés de l’ancien joueur de rugby James Haskell et du commentateur Alex Payne.

Zara et Mike, deux filles, Mia et Lena, et un fils Lucas.

Ils sont nés respectivement en 2014, 2018 et mars 2021.

Sur le podcast, Mike a déclaré: «Ce fut un bon week-end familial et amusant.

«Un super samedi, parce que les chevaux de Zara couraient alors elle est allée les regarder, a emmené les filles avec elle et j’ai eu le petit homme, et littéralement tu le nourris, il va dormir, je suis allé au gymnase, il se réveille , Je le nourris.

«J’ai regardé le rugby pendant que je le nourrissais, il s’est rendormi.

«C’était la meilleure journée. Juste la maison pour toi.

Cependant, l’ancien international anglais a connu un dimanche nettement plus actif.

Il a commenté: «Et puis nous avons fait un renversement de rôle le lendemain et j’ai eu les filles, et c’était un carnage. Faire, cuisiner, emmener Mia au rugby dimanche.

Ils ont annoncé leurs fiançailles en décembre 2010 et se sont mariés en juillet suivant à Édimbourg.

Tragiquement, Zara a subi deux fausses couches avant de donner naissance à sa deuxième fille en 2018.

Le fils du couple est né dans leur maison de Gatcombe Park le 21 mars de cette année.

Dimanche, Zara a assisté aux concours hippiques internationaux de Cirencester Park.

La classique Euro Star, un cheval qu’elle possède, a pris part à l’une des courses.

Zara a été photographiée portant une veste confortable, un jean, une casquette de baseball et des lunettes de soleil.

Zara et Mike ont tous deux assisté aux funérailles du prince Philip le 17 avril.

En raison des restrictions relatives aux coronavirus, seuls 30 personnes en deuil ont pu y assister.

Le service a eu lieu dans la chapelle St George du château de Windsor.

Les règlements de Covid signifiaient que la famille royale devait rester socialement distancée avec une image de la reine assise seule devenant virale sur les médias sociaux.