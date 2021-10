Nouvelles d’Écosse : un garçon de 9 ans a été retrouvé dans un appartement infesté d’insectes avec des excréments d’animaux sur le mur de la chambre | Royaume-Uni | Nouvelles

Des détails sont apparus lorsque Gordon Bircham et Caitlin O’Brien ont comparu devant le tribunal de shérif de Kilmarnock pour la détermination de la peine. Le matelas et les murs de la chambre du garçon étaient couverts d’urine et d’excréments d’animaux. L’appartement était rempli d’ordures et d’ordures qui ont laissé la chambre et la salle de bain du garçon obstruées, a appris le tribunal.

Ailleurs dans la maison, la police a trouvé des déchets pourris, de la nourriture rassis et des vêtements sales.

Bircham, 32 ans, et O’Brien, 28 ans, ont été condamnés à Kilmarnock Sheriff Court cette semaine.

Ils avaient tous deux déjà plaidé coupables à une accusation de négligence volontaire de l’enfant dans une propriété de la ville d’Ayrshire en juillet 2020.

Selon The Daily Record, la procureure Angie Bennett a déclaré au tribunal : « L’enfant a déclaré aux policiers qu’il ne savait pas s’il avait des vêtements propres.

LIRE LA SUITE:

Une mère accusée de négligence pour avoir laissé son bébé pendant la nuit

« Il a signalé sa chambre à la police. La police n’a pas pu entrer dans la chambre en raison de la quantité d’ordures ménagères et de boîtes de nourriture vides et d’autres articles par terre, ainsi que sur son lit.

« Les autres pièces de la maison étaient dans un état similaire.

« Il y avait un bac à litière pour chat qui était plein et avait débordé et avait ensuite inondé la salle de bain.

« Il y avait des excréments humains et animaux sur le sol des toilettes et sur les murs. »

« Il semblait à la police qu’il n’y avait nulle part où l’enfant pouvait se brosser les dents… il ne semblait pas y avoir de vêtements propres et il ne semblait pas y avoir de nourriture pour lui. »

Le shérif Colin Bisset a épargné au couple, qui s’est séparé depuis, une peine de prison.

En résumé, il a déclaré: « Votre comportement envers ce garçon était dégoûtant et extrêmement regrettable … Je suis prêt à traiter l’affaire comme alternative à la garde.

« C’est une punition qui vous oblige à rembourser votre crime à la communauté. »

Tous deux ont été placés sur un ordre de remboursement communautaire qui les verra supervisés par des travailleurs sociaux pendant 18 mois.

Ils ont également 12 mois pour effectuer 80 heures de travail non rémunéré, contre 120 lorsqu’ils ont admis leur culpabilité.