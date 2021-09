Nouvelles découvertes archéologiques dans le Bilsarh de l’Uttar Pradesh : tout ce que vous devez savoir sur la découverte

Images du Dr Vasant Sawarkar, archéologue en chef du cercle d’Agra

Par Monidipa Dey,

Récemment, il y a eu des nouvelles d’une découverte intéressante des restes d’un temple de la période Gupta du 5ème siècle CE par l’enquête archéologique de l’Inde lors d’une activité de nettoyage de routine de la mousson. Bilsarh, dans l’Etah-Uttar Pradesh, où les restes ont été trouvés, a été un site protégé depuis l’époque coloniale et est une colonie connue de la période Gupta.

L’antiquité du village de Bilsarh remonte à l’histoire et, comme l’a dit le Dr Vasant Sawarkar (archéologue en chef du cercle d’Agra de l’ASI), tout le village est situé sur un ancien monticule. La partie où les ruines du temple ont été trouvées est avec l’ASI, et le site contient quatre piliers. Des quatre piliers, deux sont circulaires, autoportants et situés à deux angles différents ; tandis que les deux ont des inscriptions en Gupta Brahmi lipi qui ont été déchiffrées depuis l’époque de Kumaragupta et des articles publiés sur eux. Ce qui intéressait le Dr Sawarkar, ce sont cependant les deux autres piliers à moitié enterrés dans un autre coin, en raison de leur proximité l’un avec l’autre.

Ces deux piliers étaient des piliers rectangulaires plats, placés parallèlement et orientés dans la même direction, et les faces avant montraient des images des yaksas, des ganas et divers motifs géométriques. Étant donné que ces deux piliers n’étaient pas autonomes, il est apparu au Dr Sawarkar qu’ils pouvaient faire partie d’une architecture sous-jacente, ce qui l’a amené à commencer le creusement. Bientôt des escaliers ont été trouvés et il est devenu clair que les deux piliers rectangulaires, qui révélaient maintenant plus de figures et divers motifs décoratifs, étaient les piliers qui se trouvaient autrefois à l’entrée d’un temple. Le 5e escalier a révélé une inscription en sankha-lipi ou en écriture coquillage, qui, après comparaison avec des inscriptions plus anciennes, s’est révélée être Sri Mahendraditya… qui était le titre du roi Kumaragupta I de la dynastie Gupta dont la période de règne était de 415 à 455 CE ( réf : Radhakumud Mukherji – L’empire Gupta). Sankha lipi est une écriture en spirale ornée populaire au cours des IVe-VIIIe siècles, avec plusieurs articles sur la lecture de ce lipi écrits par le professeur BN Mukherjee de l’Université de Calcutta dans les années 1980-81 (réf : Richard Salomon, A Recent Claim to Decipherment of the ” Shell Script », 1981). Fait intéressant, le déchiffrement par le professeur Mukherjee d’une écriture de coquillage sur le dos d’un cheval (l’inscription, qui a à la fois Brahmi et sankha lipis, s’étend du cou du cheval à sa queue et est maintenant conservée au musée de Lucknow) de Khairigarh (district de Kheri de l’Uttar Pradesh) en 1980 est similaire au script shell trouvé sur les escaliers du temple de Bilsarh, et lit Sri Mahendraditya, c’est-à-dire le titre honorifique de Kumaragupta. Ce cheval Khairigarh faisait partie de l’asvamedha yagna (dérivé du script Brahmi sur sa partie du cou), que Kumaragupta aurait exécuté (soutenu par des preuves numismatiques).

Actuellement, l’ASI se concentre sur la préservation du site et la construction d’ombres pour protéger les nouvelles découvertes, afin de permettre aux personnes intéressées par l’histoire et le patrimoine d’en apprendre davantage sur le passé ancien de l’Inde.

(L’auteur est un écrivain de voyage, de patrimoine et d’histoire bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

