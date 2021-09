Nouvelles d’Édimbourg: Cinq personnes se sont précipitées à l’hôpital alors qu’une voiture heurte des piétons | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’incident s’est produit à la suite d’un incident à l’extérieur d’une boîte de nuit sur Frederick Street dans la nouvelle ville d’Édimbourg. La voiture a heurté cinq personnes lors de l’incident, ce qui a provoqué une intervention de la police.

Un témoin oculaire a expliqué que la voiture était poursuivie par la police mais qu’elle avait été arrêtée sur Lothian Road à Édimbourg.

Il a été signalé que plusieurs policiers étaient restés sur les lieux ce matin.

En raison de l’incident, la police a pris la décision de fermer des sections de trois rues d’Édimbourg, dont Rose Street, Lothian Road et Frederick Street.

«Deux hommes âgés de 39 et 60 ans et trois femmes âgées de 37, 22 et 65 ans ont été emmenés à l’infirmerie royale d’Édimbourg pour y être soignés, où ils restent tous dans des conditions stables.

«Le véhicule ne s’est pas arrêté sur les lieux et a continué jusqu’à Lothian Road où il a été impliqué dans un accident avec un bus.

« Aucune autre personne n’a été blessée.

« Les agents ont arrêté un homme de 36 ans en lien avec l’incident. Les enquêtes restent en cours.

“Lothian Road reste fermée jusqu’à la jonction de l’approche ouest.”