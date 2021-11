Nouvelles d’Édimbourg: Une foule de 50 adolescents attaque la police avec des feux d’artifice et des briques | Royaume-Uni | Nouvelles

Hier, le grand groupe de jeunes s’est réuni vers 20 heures et aurait lancé des feux d’artifice allumés sur des membres du public et dans la circulation sur la route principale alors que la police anti-émeute était mobilisée. La police anti-émeute d’Édimbourg a été précipitée hier soir sur des informations faisant état de plus de 50 jeunes lançant des feux d’artifice et des pierres sur les passants, les bus et les taxis à Niddrie.

Un témoin a raconté comment des problèmes ont éclaté sur Niddrie Mains Road la nuit dernière devant des familles horrifiées.

Des séquences vidéo choquantes partagées montrent des officiers avec des boucliers anti-émeute et des casques tenant une ligne alors que la fumée dérive au-dessus de leur tête.

Un officier aurait été touché au casque avec une brique mais aurait échappé aux blessures.

Une source a également déclaré qu’une voiture de police avait été attaquée à Drylaw et qu’une autre avait fait naufrage alors que des policiers assistaient à un incendie à Wester Hailes.

Aucun policier n’a été blessé.

LIRE LA SUITE:

La police émet une alerte sur les escroqueries aux distributeurs de billets

Un grand groupe de jeunes s’est rassemblé sur Niddrie Main Road vers 20 heures hier et aurait lancé des feux d’artifice allumés sur des membres du public et dans la circulation sur la route principale.

Le jeune groupe aurait également jeté des pierres sur les voitures qui passaient, qui ont brisé les vitres de plusieurs véhicules, dont un taxi qui emmenait une femme malade à l’Accident and Emergency.

Le taxi n’a pas pu continuer et un bon samaritain a proposé d’emmener la dame malade à l’hôpital voisin avec des photos de la scène montrant le sol d’un taxi couvert d’éclats de verre.

Un témoin qui a vu l’incident se dérouler a déclaré : « Un groupe de 50 garçons et filles s’est réuni dans un groupe massif au terminal de bus 30 sur la route principale de Niddrie. Ils lançaient des briques et des feux d’artifice sur les bus et les passants.

Le témoin a poursuivi : « La police est venue et les a bloqués dans la rue à côté de l’église de la mission, la police avait les boucliers et tout et il y avait environ six camionnettes.

« Ils ont commencé à lancer des feux d’artifice entre eux.

«Il y a eu trois policiers traînés vers les fourgons, puis un chauffeur de taxi a fait heurter sa voiture par une brique, alors ils ont sauté et ils ont commencé à lancer des feux d’artifice sur le chauffeur de taxi et tous l’encerclant, ils ont ensuite mis une roquette sous son taxi.

«J’ai vu qu’ils attaquaient un bus 21 et que le feu d’artifice s’était allumé par la fenêtre arrière avec des enfants dessus et a lancé des feux d’artifice sur quelqu’un qui passait avec un buggy.

A NE PAS MANQUER :

Les Royal Marines dominent les troupes américaines [REVEAL]

Le prince Harry interdit de porter l’uniforme militaire [REPORT]

L’UE abandonne ! Bruxelles attend le déclenchement de l’article 16 [INSIGHT]

«J’ai également vu qu’ils avaient brisé la vitre d’un autre taxi avec deux passagers plus âgés et déjà en route pour A&E car son partenaire ne se sentait pas bien.

« J’ai proposé de la surveiller, mais il devait vraiment se rendre à l’hôpital, alors une fille s’est arrêtée et a emmené les passagers du taxi à l’hôpital car le chauffeur de taxi ne pouvait pas conduire son taxi noir. »

Le spectateur désemparé a terminé en disant: « Ils les jetaient également dans les maisons, il y avait une atmosphère tellement dangereuse, les voitures passaient littéralement à toute vitesse la nuit dernière pour les empêcher d’être attaqués. »

Les responsables de la Scottish Police Federation ont appelé à de nouvelles lois strictes pour réprimer les feux d’artifice.

Un porte-parole a déclaré: « Une autre année où des feux d’artifice ont été armés et tirés sur des policiers et d’autres. »

La police écossaise a été contactée pour vérifier si des arrestations avaient été effectuées.

Ailleurs, Londres a également vu des événements similaires se produire.

La police du Met avait mis Woolwich sous des mesures spéciales pour Bonfire Night après que le chaos des feux d’artifice a envahi le centre-ville le soir d’Halloween.

Quatre policiers ont été grièvement blessés et 30 ont été arrêtés après avoir prétendument lancé des feux d’artifice allumés entre eux et contre des passants innocents.

Les travailleurs des services d’urgence ont été empêchés d’aider un homme soupçonné d’une crise cardiaque, car des personnes auraient lancé des feux d’artifice dans leur direction.