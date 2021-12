Nouvelles d’Elon Musk : le chef de Tesla « pense à quitter tous les emplois » pour devenir un « influenceur » | Monde | Nouvelles

Musk, actuellement l’homme le plus riche du monde, a fondé Tesla en 2003 et est actuellement PDG de la société. Mais dans un tweet surprise, M. Musk a suggéré qu’il pourrait changer de carrière pour devenir un influenceur. Le fondateur de Space X a tweeté : « Pensez-vous à quitter mon emploi et à devenir un influenceur à temps plein, qu’en pensez-vous ? »

Musk est connu pour être très vocal sur Twitter, avec 65,8 millions de personnes.

En mars 2020, il a remporté le titre d’homme le plus riche du monde, succédant au fondateur d’Amazon Jeff Bezos.

On estime que Musk a une valeur nette de 270 milliards de dollars.

En 1999, Musk a fondé la banque en ligne X.com, qui a ensuite fusionné avec Confinity en 2000.

Après la fusion, une nouvelle société a été formée, appelée PayPal, qui a ensuite été rachetée par eBay pour 1,5 milliard de dollars en 2002.

La même année, Musk a fondé la société SpaceX, un constructeur aérospatial et une société de services de transport spatial.

À l’heure actuelle, l’Afrique du Sud est PDG et CTO de l’entreprise.

Musk est également actuellement le PDG de Tesla Inc. après près de deux décennies avec la société.

À l’origine, le milliardaire a rejoint le constructeur de véhicules électriques Tesla Motors, Inc. en tant que président et architecte produit.

Cependant, en 2008, Musk a été promu PDG de la société.

LIRE LA SUITE: Le Royaume-Uni a émis un avertissement contre l’interdiction des cigarettes

M. Beast, l’un des YouTubers à la croissance la plus rapide et un pilier de l’industrie, a offert son soutien à M. Musk.

Il a tweeté : « Je vais vous coacher sur la façon d’obtenir des vues YouTube !

Vikkstar, membre du célèbre groupe YouTube ‘The Sidemen’, a suggéré une idée de vidéo avec le fondateur de Tesla.

Il a tweeté : « Défi de la barre transversale avec les garçons ?

Le streamer Stable Ronaldo a tweeté : « Elon, tu joues à Fortnite ou quoi de neuf ? »

Le streamer Eret a demandé: « Hey Elon, tu veux jouer à Minecraft un jour? »

Le milliardaire est actif sur Twitter et a récemment demandé que de nouvelles lois soient mises en place, ce qui signifierait que toute personne de moins de 70 ans ne pourrait pas se présenter à la présidence – dans ce qui semblait être une fouille apparente du président Joe Biden.

Il a tweeté : « Fixons une limite d’âge après laquelle vous ne pouvez pas vous présenter à un poste politique, peut-être un nombre juste en dessous de 70… »