Nouvelles d’Emma Raducanu : Les Canadiens affirment que « les Britanniques seront insupportables » face à la victoire à l’US Open | Monde | Nouvelles

Hier, la jeune femme de 18 ans est passée d’une relative obscurité à une superstar mondiale en devenant la première femme britannique à remporter un gram slam en 44 ans. Plus remarquable encore, Raducanu n’a pas perdu un set dans un tournoi auquel elle avait participé via les qualifications parce que son classement était si bas.

Depuis qu’il a remporté la victoire, l’héritage de l’étudiant de niveau A est devenu un sujet de conversation.

Bien qu’elle ait passé la grande majorité de sa vie à Bromley, dans le sud-est de Londres, Raducanu est née au Canada d’un père roumain et d’une mère chinoise.

Ceci, ajouté au fait qu’elle a battu l’adolescente canadienne Leylah Fernandez en finale, semble avoir exaspéré certains dans le pays nord-américain.

La chroniqueuse du Toronto Star Rosie DiManno a écrit : « Les Britanniques de la coqueluche seront insupportables, se prélassant dans la gloire de leur première femme championne du Grand Chelem en 44 ans.

Écrivant sur le site Web du pays Digi 24, Christian Poepscu a déclaré: “Cela n’a pas de sens de la revendiquer comme” la nôtre “. Elle a grandi dans d’autres pays, pas dans le nôtre.

« Le fait que son père soit roumain est un problème génétique, mais nous ne pouvons pas dire qu’elle est la nôtre.

« Mais nous pouvons toujours l’aimer ! Personne ne peut nous arrêter !

Aux États-Unis, le Washington Post a déclaré que les antécédents des deux finalistes – tous deux nés au Canada de parents immigrants – rendaient l’histoire d’autant plus convaincante.

“Alors que les supporters enthousiastes brandissaient fièrement les drapeaux britannique et canadien dans le stade Arthur Ashe, Raducanu et Fernandez formaient un puissant tableau de familles d’immigrants à la recherche d’une opportunité de construire une vie meilleure pour leurs enfants”, écrit le journal.

Et même les Français n’ont pu s’empêcher de tomber amoureux de la star montante britannique.

Le Monde rapporte : « Une star est née à Flushing Meadows que personne n’a vue venir, sauf peut-être ceux qui se souviennent qu’à Wimbledon cet été elle avait fait le quatrième tour où elle a dû abandonner, étouffée par l’ampleur de l’enjeu, victime de problèmes respiratoires.

“Cette fois, c’est elle qui a coupé le souffle autour d’elle.”

En Espagne, El Pais a déclaré qu’elle avait peut-être comblé le besoin du Royaume-Uni d’une nouvelle star du tennis alors que la carrière d’Andy Murray entre dans son crépuscule.

Un éditorial a déclaré: “Le tennis féminin et le tennis britannique, ce dernier sans héros, célèbrent et accueillent cette jeune éclair nommée Emma Raducanu.

« Jusqu’à il y a un peu plus de deux mois, elle avait un an et demi sans compétition et elle n’avait joué qu’un seul match dans l’élite, à Nottingham.

« À l’époque, elle était encore collée à ses livres, combinant son développement sportif avec ses études. Maintenant, elle entre dans l’histoire.

« Désormais, elle est unique : des qualifications au trophée, ce fut une course impeccable. »