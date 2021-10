Le président français a fustigé à plusieurs reprises Boris Johnson et le Royaume-Uni pour ne pas avoir accordé suffisamment de permis aux pêcheurs français de coquilles Saint-Jacques depuis la mise en œuvre de l’accord de retrait de l’UE. Les grands gestes de M. Macron et de ses alliés politiques ont même inclus des menaces de couper l’alimentation électrique du Royaume-Uni.

Les observateurs pensent que sa guerre des mots et ses tentatives d’attirer l’UE dans sa querelle avec le Royaume-Uni sont une tentative de gagner les électeurs français hésitants avant l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Le journaliste britannique et expert français Jonathan Miller a critiqué le leader français et a affirmé que son stratagème ne gagnerait probablement pas beaucoup de voix.

Il a déclaré que les actions récentes de M. Macron montraient qu’il n’avait rien appris des guerres de morue du Royaume-Uni avec l’Islande qui se sont terminées dans les années 70.

Il a ajouté: « On aurait pu imaginer que le président français s’était calmé après sa crise de nerfs il y a trois semaines lorsqu’il a déchaîné son Premier ministre et son ministre européen pour menacer le Royaume-Uni de représailles (« rétorsion ») pour le refus de 75 licences aux Français. pétoncles au large des îles ChanneI.

M. Miller, écrivant dans son article pour The Spectator, a insisté sur le fait qu’avec le bloc « déchiré par des lignes de fracture et des conflits, des problèmes économiques et de sécurité », il est peu probable qu’il veuille aggraver les relations avec le Royaume-Uni.

Il a également souligné que les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques contribuent pour une part infime à l’économie française.

Et alors que les prix du carburant continuent d’augmenter, les manifestants du Gilet Jaune lèvent déjà la tête, a-t-il averti.

Il a conclu que M. Macron a « calculé qu’il y a des voix à gagner pour dénigrer l’ancien ennemi ».

Il a ajouté : « Il ne manque pas de confiance en lui, alors il prétendra sans doute que toutes ses postures contre Perfidious Albion et leurs laquais sur les îles anglo-normandes sont brillamment efficaces.

« Mais ce n’est même pas comme si de nombreux votes étaient susceptibles d’être remportés. La Bretagne connaît une résurgence des Gilets Jaunes alors que les prix du carburant montent en flèche.

« Il y a 40 000 fermes en Bretagne avec plus de vaches que les seuls 9 000 humains qui sont employés dans l’industrie de la pêche.

« Les pêcheurs sont médiatiques et symboliques, mais ce qu’ils font est à plusieurs décimales loin d’une énorme importance économique.

« Pour eux, Macron réclame vengeance ? Il risque de paraître désespéré ou hystérique. Ni l’un ni l’autre n’est beau.