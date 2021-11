Nouvelles d’Emmanuel Macron: Même le fanatique de l’UE Barnier se retourne contre le leader français pour la pêche | Monde | Nouvelles

S’adressant à Twitter, M. Barnier n’a épargné aucune sympathie pour la gestion par M. Macron des événements récents. « La France ne va pas bien. Il y a de plus en plus de tension, de violence et même de sauvagerie. Je veux porter un projet de sérénité, d’autorité et de résultats », a écrit M. Barnier. M. Barnier se présente pour le parti Les Républicains à la présidentielle de 2022.

Discutant du différend en cours sur la pêche avec la Grande-Bretagne, l’ancien négociateur de l’UE, célèbre pour ses écrits politiques pour le bloc, a également critiqué Londres.

« Nous avons négocié pendant quatre ans avec les Britanniques jusqu’au 24 décembre de l’année dernière pour parvenir à un accord raisonnable sur la pêche », a déclaré M. Barnier.

« Le traité fait 1 400 pages. Je suis du côté des pêcheurs européens et français.

« Tout le monde, au moment de la signature, a trouvé cet accord équilibré et raisonnable… Je pense que le gouvernement britannique n’agit pas de bonne foi. »

Il a conclu sur le sujet : « Il est assez grave qu’un grand pays comme le Royaume-Uni n’honore pas ses engagements.

M. Barnier n’a pas reculé sur son analyse de l’économie française sous l’ancien banquier Emmanuel Macron.

« Nous sommes à près de 3.000 milliards de dettes, qui ont considérablement augmenté, pas seulement à cause du Covid-19 », a-t-il déclaré.

« Une trajectoire plus vertueuse et inversée sera nécessaire », a-t-il affirmé.

« Mais vous ne m’entendrez pas dire qu’il faut réduire les fonctionnaires. Derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes qu’il faut respecter. »

Le président Macron a été vivement critiqué pour sa gestion des conditions de travail des fonctionnaires, notamment les retraites.

Les protestations contre le chef se sont amalgamées avec le mouvement des gilets jaunes contre le premier ministre.

Dans une volonté apparente de protéger la France d’un afflux de migrants, M. Bariner a également remis en question la notion de protection des frontières de la France.

« Pendant trois à cinq ans, pouvoir revoir toutes les procédures qui ne fonctionnent pas, traiter cette question avec humanité, mais avec rigueur, et enfin, arrêter ce flux d’immigration clandestine. »

M. Barnier a ensuite déclaré vouloir « envoyer le signal que tout le monde ne peut pas venir en France, qu’on ne peut pas accepter tout le monde ».

Avec plusieurs candidats de haut niveau entrant maintenant dans la course au palais de l’Élysée en 2022, M. Barnier s’est également montré très critique à l’égard du candidat potentiel à déclarer Eric Zemmour, qui attire plus l’attention que d’autres.

« M. Zemmour est un polémiste, un écrivain, un chroniqueur qui fait la promotion de son livre. Je ne suis pas intéressé à parler de lui », a déclaré M. Barnier.

Il a ajouté : « Je n’ai rien à voir avec M. Zemmour. La façon dont il assimile le général de Gaulle et le maréchal Pétain est absolument scandaleux. Je n’ai rien à voir avec cette personne.

Les politiques de l’ancien négociateur de l’UE ont également fait l’objet d’un examen minutieux.

Le correspondant bruxellois vétéran du journal de gauche Libération, Jean Quatremer, s’est déchaîné avec une attaque foudroyante.

« Son ralliement derrière un Frexit qui n’ose pas prononcer son nom revient à

suicide politique, étant donné que sa « marque » européenne était son argument de vente… », a déclaré le journaliste.

