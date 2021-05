Nouvelles des élections écossaises: Sturgeon et Salmond attaqués pour complot IndyRef «dangereux» | Politique | Nouvelles

Le SNP a critiqué les plans d’indépendance de Murdo Fraser

La première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a insisté sur le fait qu’elle poursuivrait ses projets d’indépendance écossaise si le parti pouvait remporter la majorité lors des élections critiques de jeudi. Le SNP a publié son manifeste électoral, qui dit: “Nous sollicitons votre permission lors de cette élection pour qu’un référendum sur l’indépendance se tienne après Covid – lorsque la crise est passée mais à temps pour que nous dotions notre Parlement des pleins pouvoirs dont il a besoin pour conduire notre rétablissement à long terme de Covid. ” M. Salmond, qui était premier ministre lorsque les Écossais ont voté contre une scission du Royaume-Uni en 2014, a lancé le parti Alba il y a à peine six semaines.

Il fait pression pour une “super-majorité” pro-indépendance de députés au parlement écossais pour aider son dernier complot référendaire.

Mais le chef conservateur écossais, M. Ross, qui emmène son parti aux élections dans l’espoir de refuser une majorité du SNP, a averti que si Mme Sturgeon y parvient, il n’y aura pas de contrôle ou de contrôle sur son parti au gouvernement “.

Il a affirmé que les nationalistes comme Alex Salmond et Nicola Sturgeon ne sont pas intéressés par la protection des emplois et l’amélioration de nos normes éducatives ou le soutien du NHS, insistant sur le fait que le SNP mettra toujours l’intérêt nationaliste avant tout.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Les sondages sont à la fine pointe. Certains sondages disent que Nicola Sturgeon gagnera une majorité pure et simple et qu’il n’y aura donc pas de contrôle ou de contrôle sur son parti au gouvernement.”

“D’autres sondages suggèrent que là où les conservateurs écossais font des gains, alors nous pouvons arrêter cette majorité du SNP.

«Mais il est alors vital que les gens adoptent la méthode éprouvée et testée, et ce sont les conservateurs écossais et non les nouveaux partis plus petits qui pourraient ne pas obtenir suffisamment de soutien pour élire un MSP qui pourrait en faire assez pour empêcher l’un de nos députés d’être élu.

«Les gens doivent maintenant se concentrer sur le choix difficile que nous avons et sur la méthode claire pour arrêter une majorité SNP.

«Le parti Alba a été clair dès le premier jour dans un nouveau parlement, s’il a des députés, il ira de l’avant avec l’indépendance.

“Alex Salmond a déclaré que ces discussions devraient avoir lieu dès la formation du prochain parlement”.

Dans un autre avertissement sévère, le leader des conservateurs écossais a ajouté: «Nous devons arrêter cela car ce serait imprudent, dangereux pour l’Écosse et notre rétablissement.

«Les nationalistes comme Alex Salmond et Nicola Sturgeon ne sont pas intéressés à protéger les emplois et à améliorer nos normes éducatives ou à soutenir le NHS.

«Ils ne souhaitent que séparer l’Écosse du reste du Royaume-Uni.

«Le SNP fera toujours passer l’intérêt nationaliste avant l’intérêt national en Écosse.

“Ils sont obsédés par la priorité politique de leur parti et non par les priorités du peuple écossais.”

M. Ross et Mme Sturgeon ont été impliqués dans une dispute furieuse sur les plans du Premier ministre pour l’indépendance de l’Écosse lors du dernier débat télévisé en direct des chefs de parti mardi soir.

L’animateur Glenn Campbell a demandé au chef conservateur écossais: “Les conservateurs écossais ont tweeté hier qu’une majorité du SNP est une garantie d’un référendum sur l’indépendance. En quoi est-ce une garantie?”

M. Ross a répondu: «Si elle (Nicola Sturgeon) obtient la majorité, elle détournera les yeux du ballon pour la reprise de l’Écosse, pour la reconstruction de ce pays et cherchera à organiser un autre référendum sur l’indépendance.

«Elle demandera une ordonnance en vertu de l’article 30, ce qui, selon le premier ministre, n’est absolument pas la bonne chose à faire maintenant pour tenter de diviser à nouveau le pays.

“Il dirait alors que la priorité doit être notre rétablissement, puis Nicola Sturgeon dirait que nous allons de toute façon procéder avec un référendum illégal et sauvage.”

Cependant, M. Campbell a répondu: “Ce n’est pas ce que dit leur manifeste ou leur plan en 11 points.

“Si le SNP remporte la majorité à l’issue de cette élection, y aura-t-il un référendum ou pas?”

M. Ross a affirmé: “Ils organiseront un référendum illégal sauvage”.

Mais Mme Sturgeon a fait rage: “Non, nous ne le ferons pas. J’ai toujours dit cela, Douglas.

“Je sais que votre campagne n’a peut-être pas été la campagne la plus réussie, mais ne commencez pas à diffuser des dénigrements et à dire simplement des mensonges sur ma position et ce que j’ai dit.

«J’ai toujours dit constamment, parfois à des critiques de gens de mon côté de l’argument.

“Je n’accepterais pas un référendum illégal – notamment parce qu’il ne délivrerait pas l’indépendance et je veux que l’Écosse devienne un pays indépendant en temps voulu et en temps voulu.”