Nouvelles des Émirats arabes unis : le Dubai Muscle Show revient avec son plus grand sur-ensemble de têtes d’affiche à ce jour

Le principal événement international de fitness et de musculation au Moyen-Orient, le Dubai Muscle Show, revient dans la ville avec une offre plus grande et meilleure que jamais. Du jeudi 28 au samedi 30 octobre, les athlètes partageant les mêmes idées pourront découvrir plus d’exposants, de conférences d’experts et d’événements, et auront la chance d’assister à des sessions de conférenciers et à des rencontres exclusives avec certains des plus grands noms de la santé. et remise en forme.

Organisé en collaboration avec le Dubai Sports Council, le salon réunira certains des plus grands noms de la musculation et présentera des produits de santé et de fitness de premier plan, notamment les tout nouveaux produits du légendaire champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, dont PH TOP de Khabib Alkaline Water. et les barres protéinées FiTROO by Khabib.

Dans la foulée de la deuxième victoire du titre de Mr Olympia, le bodybuilder arabe le plus titré de l’histoire, Big Ramy sera de retour au Dubai Muscle Show cette année avec le légendaire huit fois Mr Olympia, Ronnie Coleman, et six fois Mr Olympia, Dorian Yates. Le spectacle accueillera également Flex Lewis, l’un des bodybuilders les plus performants de tous les temps après qu’il soit devenu la seule personne à remporter la catégorie Mr Olympia 212 un nombre record de sept fois consécutives. La gamme stellaire de l’émission comprend également le culturiste et modèle de fitness Ulisses Jr et la championne du bien-être IFBB NY Pro, Yarishna Ayala, qui seront rejoints par une multitude des meilleurs pros et influenceurs du fitness de l’IFFB au monde.

Le très populaire Dubai Muscle Classic sera également de retour au Dubai Muscle Show de cette année, invitant les bodybuilders masculins et féminins à participer à ce championnat passionnant. Avec une gamme de catégories dans lesquelles concourir et un prix en espèces de 75 000 AED à gagner, Dubai Muscle Classic s’est également associé à IFFB Pro Elite pour récompenser 18 gagnants avec des cartes Pro, ainsi que des offres de parrainage de salle de sport, de nutrition et de vêtements pour le gagnants du classement général. Le Dubai Muscle Show accueillera également trois jours de compétitions Strongman, ainsi que le Team Nogueira Future Champions, qui verra des combattants s’affronter en boxe, Muay Thai et MMA.

Une plaque tournante pour obtenir des conseils d’experts de l’industrie et des trucs et astuces d’experts en fitness, Dubai Muscle Show donnera aux invités la chance d’essayer de nouveaux produits et échantillons, ainsi que d’en savoir plus sur le sponsor principal, la principale académie d’arts martiaux et de fitness. , Equipe Nogueira. Les invités pourront également explorer la zone d’exposition au cours des trois jours, qui regorgera de tout ce qui concerne l’industrie passionnante du culturisme, car elle accueille des marques de premier plan telles que Platinum Sponsors Life Pharmacy et Muscle Core Nutrition, Gold Sponsors Bang Energy et Panatta , Silver Sponsor Applied Nutrition, Squat Wolf, Fitness Authority Nutrition, Ronnie Coleman Signature Series, Olimp Sport Nutrition et Genetic Nutrition.

Rafael Haubert, directeur général de Team Nogueria, a déclaré : « Dubai Muscle Show s’est toujours efforcé de motiver les gens à travers le Moyen-Orient à mener une vie plus en forme, plus saine et plus active physiquement. Nous espérons que l’événement de cette année n’en sera pas moins une source d’inspiration pour tous. L’équipe Nogueira organisera une compétition vraiment spectaculaire au cours du week-end qui verra une variété de disciplines disponibles pour le public et les participants pour un week-end inoubliable.

Dubai Muscle Show fonctionnera avec le plus haut niveau de mesures de sécurité et de précautions par rapport à la pandémie de COVID-19. Pour en savoir plus sur les directives et procédures de sécurité renforcées, veuillez visiter https://dubaiactiveshow.com/covid-guidelines/

Le Dubai Muscle Show est organisé par HBG Events en collaboration avec le Dubai Sports Council. HBG a été acquis par Italian Exhibition Group, organisateurs de Rimini Wellness en Italie, qui est l’un des principaux événements au monde dans les secteurs du fitness, du bien-être et du sport.

Les billets sont maintenant disponibles à l’achat en ligne pour le Dubai Muscle Show. Pour plus d’informations sur l’exposition et pour les dernières nouvelles, mises à jour et billets, veuillez visiter https://www.dubaimuscleshow.com/

