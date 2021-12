Nouvelles des Émirats arabes unis : les courts nouvellement aménagés du Sharjah Beach Club accueillent les amateurs de padel

Les fans de tennis de padel aux EAU ont désormais un nouvel endroit unique où ils peuvent pratiquer leur sport préféré. Situé dans la rue Al Muntazah, juste à côté du Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa, qui gère ce club de plage sportif.

Sharjah Beach Club s’intègre parfaitement sur la plage de Sharjah – la nouvelle promenade pour tous les âges pour se promener, courir ou faire de l’exercice sur la magnifique côte bleue du golfe Persique.

Avec la popularité croissante du padel tennis aux Emirats Arabes Unis, le Sharjah Beach Club offre une expérience unique, tout en gardant les tarifs abordables et attractifs pour que les gens améliorent leur style de vie et favorisent des habitudes plus saines.

Les courts de padel du Sharjah Beach Club accueillent tous les niveaux : des débutants aux professionnels. L’équipe travaille également à l’organisation de tournois passionnants, le premier ayant déjà lieu le 15 janvier 2022. Le Sharjah Beach Club propose un tarif très spécial pour son tout premier tournoi de seulement 50 AED par personne.

Dany Dagher, directeur général du Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa, qui exploite les courts de padel, a déclaré :

« L’endroit a été créé avec beaucoup d’amour pour notre communauté et pour ce sport. Que vous soyez un sportif, un débutant ou un athlète professionnel, vous aurez certainement beaucoup de plaisir à jouer sur nos courts. Amenez les enfants et la famille avec vous – même s’ils ne jouent pas, ils vous regarderont jouer dans un café confortable que nous avons ouvert pour eux, avec l’ensemble du menu fraîchement préparé par les chefs du Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa. Tout simplement pas de meilleur endroit pour passer votre après-midi.

Les tarifs commencent à seulement 175 AED par court pour 4 personnes. Si vous n’avez pas vos propres raquettes, balles et lunettes de padel, le Sharjah Beach Club est là pour vous, vous pouvez simplement louer tout l’équipement dont vous avez besoin pour aussi peu que 35 AED par raquette et 25 AED pour les lunettes et les balles de padel.

Pour le moment, les courts de padel sont réservables via l’application Playtomic ou en appelant le complexe au +971 6 563 0000.