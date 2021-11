Nouvelles des expatriés : les Allemands DÉPASSENT les Britanniques en tant que plus gros propriétaires espagnols de résidences secondaires | Politique | Nouvelles

Les données officielles du registre foncier du gouvernement espagnol indiquent depuis des années que les Britanniques Environ 360 000 Britanniques sont enregistrés comme résidents permanents en Espagne, mais les frais de visa et les permis de résidence post-Brexit incitent certains à repenser leur séjour dans le pays.

Pour la première fois, le cadastre espagnol considère les Allemands comme le plus grand groupe d’acheteurs de résidences secondaires dans le pays.

Le groupe représente 10,4%, suivi des Britanniques à 9,9%.

Le registre a également indiqué que les Français représentent 7,8%, les Marocains représentent 6,5%, les Belges 5,6% et les Roumains 5,3%.

Globalement, les achats de logements par les étrangers ont atteint 10,8% au troisième trimestre 2021.

Le registre foncier espagnol a déclaré qu’il y avait eu une « augmentation significative » des achats à l’étranger, avec plus de 16 100 maisons achetées au troisième trimestre de l’année.

Les îles Baléares ont vu le plus grand nombre de maisons achetées, représentant 34,3% des achats, avec 23,6% aux îles Canaries.

Les achats des Britanniques ont chuté à un niveau record au deuxième trimestre de l’année à 9,5%.

Le cadastre suggère que le Brexit a accéléré la tendance à la baisse des Britanniques qui achètent des maisons en Espagne.

Alors que les changements des règles post-Brexit entrent en vigueur en Espagne, les statistiques ont révélé que 2 400 demandes de résidence britanniques ont été rejetées en 2021.

Les citoyens britanniques ne peuvent désormais visiter l’Espagne sans visa que pendant trois mois au maximum à des fins touristiques et commerciales.

Le gouvernement espagnol a également averti que le fait de prolonger leur accueil peut être considéré comme une « infraction grave » par les autorités.

Les sanctions vont d’amendes comprises entre 501 € (429 £) et 10 000 € (8 562 £), une éventuelle expulsion d’Espagne ainsi qu’une éventuelle interdiction de l’espace Schengen (Espagne, France, Grèce et Portugal) pendant six à cinq mois. années.

Leon Fernando Del Canto, fondateur du groupe fiscal londonien Del Canto Chambers, a déclaré à Express.co.uk que de nombreux Britanniques avaient vendu leur maison en Espagne à la suite des modifications apportées aux règles, ce qui pourrait constituer une violation des droits de l’homme.

Il a déclaré à Express.co.uk : « C’est un problème sérieux pour ceux qui ne veulent pas devenir résidents fiscaux en Espagne et qui ont acheté leur propriété avant le Brexit.

« Il y a, de mon point de vue, une grave atteinte aux droits humains dans ces cas, car personne ne doit être privé de son droit de jouir librement de sa propriété.

«La limitation de 90 jours de Schengen devrait être levée dans ces cas.

« C’est assez inquiétant pour ceux qui possédaient un bien immobilier en Espagne avant le 31 décembre 2020, et qui n’ont pas encore obtenu de titre de séjour.

« Leurs droits sont enfreints par les limitations de Schengen conformément à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui stipule que les individus ont légalement le droit de « jouir paisiblement » de la possession de leur domicile et que la privation de biens par les États devrait être soumise à certaines conditions justes et équitables.

Darren Parmenter, un conseiller britannique en Espagne, a ajouté que les expatriés étaient « paniqués » par la date limite du Brexit en octobre, où les licences britanniques sont devenues invalides.

M. Parmenter a déclaré à Express.co.uk qu’il connaissait certains expatriés qui avaient tenté d’enregistrer leur intention d’échanger leur licence, mais sans succès.

Il a déclaré : « Je connais des personnes qui ont demandé à certains représentants de faire connaître leur intention.

« Et pour une raison quelconque, ils ne l’ont pas fait en leur nom. Donc, ils paniquent maintenant même s’ils ont essayé de le faire correctement à 100%.

« Ils ont été abandonnés par leurs représentants légaux.

« En fait, j’ai eu des personnes dans mon bureau qui ont dit avoir parlé à leur représentant légal, qui a dit ‘oui, nous allons régler le problème’ et cela n’a pas été fait.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega