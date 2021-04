Nouvelles des expatriés: Les Britanniques FURIEUX alors que les expatriés ont arrêté de rentrer en Espagne après un changement de règle | UK | Nouvelles

Avec l’entrée en vigueur de nouveaux changements de résidence à partir d’aujourd’hui, les autorités espagnoles ont averti les ressortissants britanniques qu’ils seraient expulsés s’ils ne possèdent pas les documents requis pour rester dans le pays. Les résidents ont également été empêchés de rentrer en Espagne car le gouvernement a étendu les restrictions pour les voyages inutiles en provenance de pays extérieurs à l’UE jusqu’au 30 avril. Commentant l’histoire d’Express.co.uk, les Britanniques ont réagi avec fureur aux actions des autorités espagnoles.

Un lecteur a dit: « Il est temps pour la Grande-Bretagne de prendre aussi une position ferme alors. »

Un autre a déclaré: « Tellement drôle. Un pays du tiers monde comme l’Espagne avec une économie à la poubelle, renvoyant des gens qui ne sont pas des criminels et qui veulent dépenser l’argent qui maintient les Espagnols au travail et grâce à la TVA, etc.

«Parlez de vous tirer une balle dans le pied.

« Et pour quoi? Donner aux Britanniques le signe V parce qu’ils ont eu la témérité de quitter l’UE. Pathétique. »

Un troisième a déclaré: «Pensez à d’autres destinations, gardez la monnaie britannique au Royaume-Uni ou dépensez-la dans des pays non membres de l’UE.

« L’UE apprend lentement, mais elle apprendra éventuellement. »

Un quatrième a déclaré: « Tout le monde voit un effondrement de propriété en Espagne conduisant à plus de problèmes pour leur économie. »

De nombreux ressortissants britanniques vivant en Espagne ont été empêchés de rentrer dans le pays en raison des restrictions relatives aux coronavirus.

Au milieu de ces nouvelles restrictions, un homme, Stuart Miller, a parlé de sa fureur de ne pas pouvoir retourner en Espagne.

M. Miller a déclaré à Oliver Press: « Les personnes avec des lettres du Bureau des étrangers d’Alicante leur demandant de récupérer leurs cartes de résidence ont été refusées, quelle preuve de plus avez-vous besoin de résidence? »

Il a également affirmé que des policiers armés étaient présents pour soutenir les agents des douanes alors que les Britanniques tentaient de rentrer en Espagne.

Un porte-parole de l’ambassade britannique à Madrid a déclaré: « Lorsqu’il envisage de voyager du Royaume-Uni à l’Espagne, un ressortissant britannique doit s’assurer qu’il remplit à la fois les conditions pour quitter le Royaume-Uni et celles pour entrer en Espagne, en gardant à l’esprit qu’ils sont pas le même.

«Jusqu’à 18 heures le 30 mars, seuls ceux qui sont légalement résidents ou qui ont des documents suffisants pour prouver leur résidence sont autorisés à entrer en Espagne.

«À partir du 31 mars, l’entrée en Espagne ne sera accordée qu’aux passagers qui peuvent démontrer que leur voyage est essentiel, ainsi qu’à ceux qui résident déjà légalement en Espagne.

« En fin de compte, la décision d’accorder ou non l’entrée en Espagne est prise par les agents des frontières espagnoles. »