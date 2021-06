Nouvelles des îles Falkland : la Chine soutient la revendication de souveraineté de l’Argentine à l’ONU | Monde | Nouvelles

in

PMQ: Johnson claque les bancs de l’opposition sur la réaction des Malouines

Geng Shuang, représentant permanent de Pékin auprès de l’ONU, a prononcé un discours devant le comité spécial de l’ONU sur la décolonisation. Il a exhorté la Grande-Bretagne à “entamer le dialogue et les négociations” avec l’Argentine, qui pourrait voir les îles cédées.

En 1982, l’Argentine a envahi les Malouines, qu’elle appelle les Islas Malvinas, et la Géorgie du Sud voisine.

Le Royaume-Uni a riposté, reprenant les deux territoires dans une guerre qui a fait près de 1 000 morts.

Les relations entre Pékin et Londres se sont considérablement détériorées au cours des deux dernières années, les deux puissances s’affrontant sur le commerce, Hong Kong et les droits de l’homme.

M. Shuang a déclaré : « La Chine a toujours soutenu que les différends territoriaux entre les pays devraient être résolus par des négociations pacifiques conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

La Chine a soutenu l’Argentine sur les îles Falkland (Image: GETTY)

La Chine a critiqué le Royaume-Uni pour les Malouines à l’ONU (Image: GETTY)

“Nous espérons que la Grande-Bretagne répondra activement à la demande de l’Argentine, entamera le dialogue et les négociations dès que possible en vue de trouver une solution pacifique, juste et durable conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU.”

En 1965, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 2065, qui a affirmé que le différend des îles Falkland est une situation coloniale.

La revendication du Royaume-Uni sur les îles est soutenue par ses 3 000 habitants, qui souhaitent massivement rester britanniques.

En 2013, 99,8 % des habitants des îles Falkland qui ont voté ont soutenu leur statut de territoire britannique d’outre-mer.

En 2013, les habitants des îles Falkland ont voté pour rester britanniques (Image: GETTY)

Le Global Times, un journal tabloïd contrôlé par le parti communiste au pouvoir en Chine, a publié un article accusant certains politiciens britanniques d’être « embourbés dans l’ère coloniale ».

L’auteur Lin Lan a écrit : « Autrefois victime du colonialisme, la Chine comprend bien les difficultés des luttes anticoloniales.

« Geng Shuang, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, a exposé jeudi la position de la Chine sur les îles Malouines, également connues sous le nom d’îles Malouines, et a appelé à des efforts internationaux pour y mettre un terme au colonialisme.

« Dans le 21e siècle d’aujourd’hui, l’époque où les colonialistes occidentaux avaient carte blanche est révolue depuis longtemps.

L’Argentine a envahi les îles Falkland en 1982 (Image: GETTY)

Les forces britanniques ont repris les Malouines (Image: GETTY)

“Cependant, le Royaume-Uni insiste toujours sur sa mentalité coloniale et ses politiques qui sont incompatibles avec l’époque.”

Mme Lan a également affirmé que Londres pourrait renforcer son emprise sur les îles après le Brexit.

Elle a déclaré: “Après le Brexit, la Grande-Bretagne pourrait prendre des mesures risquées telles que l’augmentation du nombre de troupes stationnées sur les îles Malvinas ou des mesures provocatrices contre l’Argentine, l’Argentine doit donc rester vigilante.”

La décision chinoise intervient dans un contexte de tensions croissantes avec la Grande-Bretagne.

En avril, le parlement britannique a adopté un projet de loi décrivant l’oppression par la Chine de sa communauté ouïghoure comme un « génocide ».

Environ un million de Ouïghours et d’autres minorités musulmanes auraient été détenus dans des camps de rééducation dans l’ouest de la Chine.

Des allégations de torture, de travail forcé et de stérilisations forcées ont lieu dans les installations ; ce que nie Pékin.

Le Royaume-Uni s’est heurté à la Chine à propos de sa répression à Hong Kong (Image: GETTY)

Le Royaume-Uni est également furieux contre la Chine pour avoir privé Hong Kong de la majeure partie de son autonomie en 2020, violant ainsi un accord avec Londres.

La Grande-Bretagne a rendu Hong Kong sous contrôle chinois en 1997 en échange d’assurances sur les libertés politiques et médiatiques.

En réponse, le Royaume-Uni a déclaré que les résidents de Hong Kong nés avant 1997, et leurs familles, sont désormais éligibles pour déménager en Grande-Bretagne.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.