Nouvelles des îles Falkland : l’Argentine va implorer l’ONU d’intervenir à la suite d’une dispute sur les îles | Monde | Nouvelles

Le Royaume-Uni s’est toujours opposé aux résolutions de l’ONU qui proposent un dialogue entre les deux pays. Malgré cela, les officiels argentins Felipe Solá et Daniel Filmus présenteront leurs arguments ce jeudi à New York. Les responsables tenteront d’obtenir le soutien des 29 membres du « Comité de décolonisation » de l’ONU.

Daniel Filmus, responsable du ministère argentin des Affaires étrangères pour le secrétaire des Malvinas, de l’Antarctique et de l’Atlantique Sud, a déclaré au site d’information Infobae : « Nous espérons que de nombreux pays interviendront lors de la session pour exprimer leur soutien à notre position.

“Des représentants d’organisations internationales telles que la CELAC, le Mercosur, le Groupe des 77 et d’autres prendront la parole.”

Le Conseil d’administration du Comité spécial des Nations Unies pour la décolonisation a ratifié à l’unanimité son “soutien à la reprise des négociations entre l’Argentine et le Royaume-Uni pour trouver une solution pacifique à la controverse de souveraineté sur les îles Malvinas”.

La résolution a été publiée le 11 février de cette année mais ignorée par le Royaume-Uni.

“Cela fait suite à la reprise des négociations avec le Royaume-Uni comme moyen de mettre fin au différend.”

Lundi dernier, le 14 juin, M. Filmus a répondu à la question de l’autodétermination et a déclaré : « Comme le Royaume-Uni le sait, l’autodétermination ne s’applique qu’aux cas des peuples sous domination coloniale, mais la population actuelle des îles Malvinas a été implantée par le gouvernement britannique.”

M. Filmus a poursuivi avec un tweet et a déclaré: “La résolution 2065 de l’ONU et les suivantes sont claires à cet égard.

“La seule façon de résoudre le conflit de souveraineté sur les Malvinas et de mettre fin au colonialisme est de reprendre les négociations bilatérales entre l’Argentine et le Royaume-Uni.”

Divers autres forums multilatéraux demandent également à l’Argentine et au Royaume-Uni de tenir des pourparlers sur la future souveraineté des îles.

Ces groupes comprennent l’Organisation des États américains, l’OEA, le Mercosur, le Groupe des 77 plus la Chine, la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, Celac et les Sommets ibéro-américains.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.