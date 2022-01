Nouvelles des îles Falkland : une dispute éclate alors qu’un politicien se moque de la Grande-Bretagne | Monde | Des nouvelles

Malouines : l’ancien sénateur argentin appelle à de nouvelles discussions avec le Royaume-Uni

Daniel Filmus, qui en tant que secrétaire des Malvinas était responsable de la politique de son pays concernant l’archipel éloigné, tient à garder la question de la souveraineté à l’ordre du jour. L’Argentine a tenté de s’emparer des Malouines après leur invasion en 1982, et malgré sa défaite ultérieure dans la guerre brève mais sanglante qui a suivi, Buenos Aires a continué à faire valoir ses revendications depuis lors.

Fréquent critique du gouvernement britannique, M. Filmus, qui est aujourd’hui ministre argentin de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, manque rarement une occasion de soulever la question.

S’adressant à l’agence de presse argentine Telam, il a cherché à souligner ce qu’il a appelé « le manque de soutien international à la politique coloniale » de la Grande-Bretagne.

De plus, il a salué ce qu’il a appelé « l’approbation de toutes les organisations multilatérales à la revendication argentine des Malvinas » tout en suggérant que « la balle est dans le camp britannique » en référence aux récentes remarques de Boris Johnson sur le tennis de table.

Il a déclaré : « 2021 a été une année au cours de laquelle toutes les organisations multilatérales ont souligné leur soutien à la revendication de l’Argentine sur les îles Malvinas.

Un tel soutien a été exprimé par des « organisations régionales » telles que l’Organisation des États américains (OEA), la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac), le Mercosur, le Parlasur et le Parlement d’Amérique centrale, a souligné M. Filmus.

Il a ajouté : « Mais cela a également été exprimé à l’unanimité par le Comité de décolonisation de l’ONU et le G77+ Chine, qui regroupe 133 pays de tous les continents.

Faisant référence à la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE, M. Filmus a déclaré : « Après le Brexit, l’Union européenne a exclu les îles Malvinas, Géorgies et Sandwich du Sud de l’accord de libre-échange avec le Royaume-Uni.

« Dans le même temps, le Royaume-Uni a subi de graves revers dans sa politique coloniale sous d’autres latitudes par la Cour internationale de justice, comme dans le cas de l’archipel des Chagos. »

Le jibe de tennis de table est une référence au message de Noël de M. Johnson aux insulaires de Falkland, dans lequel il a mentionné la décision de la Fédération internationale de tennis de table de reconnaître « la souveraineté inviolable des joueurs de tennis de table de Falkland ».

Dans un coup porté au Premier ministre britannique, M. Filmus a déclaré: «Dites-moi de quoi vous vous vantez et je vous dirai ce qui vous manque.

« Le gouvernement britannique a rarement reconnu publiquement et de manière aussi flagrante le manque de soutien international à sa politique coloniale. »

Il ajoute : « Dans ce contexte de rejet de leur stratégie coloniale, célébrer un match de ping-pong ne fait que souligner leur isolement.

« Cependant, la justification de ce sport nous ramène à un événement de bon augure qui a eu lieu au début des années soixante-dix.

« Cela est entré dans l’histoire sous le nom de « diplomatie du ping-pong ».

« A partir de cet événement, les premiers pas ont commencé à être posés pour la réouverture du dialogue entre les États-Unis et la Chine, lorsque les premiers ont accepté une invitation à jouer un match de tennis de table sur le territoire du géant asiatique.

« Le sauvetage de ce sport par Boris Johnson est le bienvenu s’il aidait le gouvernement britannique, 40 ans après la guerre (sur les îles Malvinas) à reprendre le dialogue avec l’Argentine pour le recouvrement de notre exercice de souveraineté sur les îles Malvinas dans les termes que le Les Nations Unies et la communauté internationale sont exigeantes depuis 1965, année où l’Assemblée générale a adopté la résolution 2065.

« L’Argentine a toujours exprimé sa volonté d’engager le dialogue. Maintenant, la balle est dans le camp du Royaume-Uni. »

S’adressant à Express.co.uk en juin, Andrew Rosindell, président du Groupe parlementaire multipartite des territoires britanniques d’outre-mer (APPG), a exhorté M. Filmus à renoncer à ce qu’il a appelé ses menaces « belliqueuses ».

M. Filmus ayant accusé l’Argentine d’« usurper » les Malouines et de « piller » ses richesses, le député conservateur de Romford a déclaré à Express.co.uk : « Il me semble que c’est une perte de temps et d’argent des contribuables argentins pour qu’il y ait un secrétaire pour Las Malvinas, étant donné la nature décisive dans laquelle cette question a été résolue, d’une part lors de la guerre de 1982 et d’autre part dans le consentement quasi unanime que les insulaires des Falkland ont donné au maintien de leur statut de territoire britannique d’outre-mer lors du référendum de 2013 .

« Alors que l’Argentine est toujours embourbée dans une vague mortelle de COVID-19, les Argentins doivent se demander pourquoi diable leur gouvernement consacre du temps et de l’énergie à une question sur laquelle ils savent que le gouvernement britannique et le peuple des îles Falkland resteront absolument ferme sur.

En 2013, 1 518 des 1 600 électeurs des îles Falkland ont participé à un référendum sur le thème de la souveraineté, avec 1 513 (99,8 %) votant pour le maintien des liens du pays avec la Grande-Bretagne. Trois personnes ont voté non, avec deux bulletins nuls ou blancs.

