Nouvelles des Jeux olympiques de Tokyo : les premiers concurrents contractent COVID-19 alors que la pression monte sur le Premier ministre japonais | Monde | Nouvelles

Deux athlètes du même pays et participant au même sport séjournant dans le village du district du front de mer de Harumi ont été testés positifs pour le virus, ont déclaré les organisateurs sans fournir de détails supplémentaires. Les organisateurs ont signalé aujourd’hui 10 nouveaux cas liés aux Jeux olympiques, dont un troisième athlète ne séjournant pas dans le village, contre 15 nouveaux cas un jour plus tôt.

L’Afrique du Sud a également signalé trois cas positifs dans son équipe de football – deux joueurs et un analyste.

Il n’était pas immédiatement clair si ces cas avaient été identifiés dans le cadre du même programme de tests.

Un membre du Comité international olympique de Corée du Sud a été testé positif au coronavirus à son atterrissage à Tokyo.

Ryu Seung-min, un ancien athlète olympique, a reçu une double piqûre, soulignant le risque d’infection même chez les participants vaccinés.

Et vendredi, il a été annoncé qu’un délégué nigérian aux Jeux olympiques était devenu le premier visiteur à être admis à l’hôpital avec COVID-19, a déclaré vendredi la chaîne de télévision TV Asahi.

Les nouvelles infections testent le régime de tests en couches conçu pour garantir que les cas de Covid sont rapidement détectés et isolés. Les partisans soutiennent que le nombre croissant de cas souligne la force du système de test.

M. Suga a déclaré que le Japon prendrait des mesures approfondies pour renforcer les contrôles aux frontières contre le coronavirus.

Le soutien du public à son cabinet est tombé à 35,9%, selon un sondage Kyodo dimanche, le plus bas depuis qu’il a remplacé Shinzo Abe à la tête du pays en septembre.

Seuls 29,4% pensent que le quatrième état d’urgence, qui a débuté lundi dernier, est efficace, selon le sondage.

La saison des pluies s’est terminée vendredi à Tokyo, apportant un ciel bleu et une chaleur intense, un autre problème potentiel pour les organisateurs.

La charge pesant sur les participants a été alourdie par les contre-mesures virales telles que le masquage.

David Hughes, médecin-chef du Comité olympique australien, a déclaré: “Bien que nous ayons traité des problèmes de Covid, nous n’avons pas détourné notre attention de la chaleur.”

Les responsables signalent des contre-mesures thermiques, notamment la distribution de boissons et de comprimés de sel et l’utilisation de tours de brumisation et de gilets de refroidissement.

Les Jeux olympiques retardés étaient destinés à présenter un Japon moderne et diversifié à une époque de rivalités régionales croissantes – mais la pandémie a laissé le pays accueillir un événement épuré.

Les athlètes continuent de remettre en question les compromis que les organisateurs ont faits, avec Maya Yoshida, capitaine de l’équipe de football du Japon, appelant à reconsidérer la décision de tenir les Jeux à huis clos.

Reportés l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, les Jeux olympiques d’été ont peu de soutien public au Japon au milieu des craintes généralisées quant à une nouvelle propagation du coronavirus.

Les critiques ont soumis jeudi une pétition contre les Jeux qui a recueilli plus de 450 000 signatures ce mois-ci.

Les organisateurs ont imposé des “bulles” olympiques pour empêcher de nouvelles transmissions de COVID-19, mais les experts médicaux craignent qu’elles ne soient pas suffisamment serrées.