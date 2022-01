Nouvelles des Jeux olympiques : Fury alors que le public chinois a dit de ne pas aider les olympiens s’ils ont un accident de voiture | Monde | Des nouvelles

Quelques semaines avant le début des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022, la Chine a enregistré sa première épidémie locale de la variante contagieuse dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord du pays. Située à seulement 80 miles au sud-est de Pékin, la ville teste maintenant l’ensemble de ses 14 millions d’habitants après la détection d’Omicron chez deux résidents locaux samedi.

Au cours du week-end, au moins 40 cas positifs ont été enregistrés, dont 24 enfants, bien que les autorités sanitaires n’aient pas encore confirmé s’ils étaient positifs pour Omicron.

Maintenant, selon la BBC, les responsables de la circulation à Pékin ont averti les habitants de ne pas s’approcher des véhicules transportant des olympiens même s’ils ont un accident de voiture.

Stephen McDonell, correspondant chinois à la BBC, a tweeté : « Les responsables de la circulation de #Pékin, inquiets des infections #OmicronVariant des équipes en visite, ont conseillé aux habitants de ne pas s’approcher des véhicules avec des athlètes olympiques à l’intérieur, même s’ils ont un accident de voiture.

« Imaginez (s’il vous plaît non) si un accident de voiture se produisait et que les premiers soins n’étaient pas administrés assez rapidement à un athlète olympique à Pékin parce que des passants attendaient l’arrivée des équipes d’urgence, comme on leur dit maintenant de le faire! »

Beaucoup d’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur colère contre les règles strictes de la Chine.

Un utilisateur de Twitter, connu sous le nom de Bushboy72, a déclaré : « Sans aucun doute, des temps intéressants nous attendent.

« Surveillez cet endroit. »

Un autre utilisateur de médias sociaux, dont le nom est knupsbor, a ajouté : « Oui, l’aide des témoins n’est pas quelque chose dont ils ont vraiment besoin de s’inquiéter. »

LIRE LA SUITE: La Chine menace le Royaume-Uni d’horreur pour avoir boycotté les Jeux olympiques d’hiver

Il a déclaré : « Il est impossible pour la Chine de ramener les cas à zéro avant les Jeux olympiques d’hiver, car les épidémies locales se multiplient les unes après les autres.

« La seule chose que Pékin peut faire est d’apprendre de l’expérience des Jeux d’été de Tokyo et d’organiser les Jeux olympiques pendant que la transmission communautaire se poursuit dans le pays »,

Comparé à la variante Delta, Omicron est un défi encore plus grand car il se propage plus rapidement et est plus difficile à détecter.

Il a poursuivi: « Même si Tianjin termine ses tests à l’échelle de la ville, il pourrait ne pas être en mesure d’identifier tous les cas dans la ville. »

Pékin et Tianjin partagent une courte frontière et environ 100 000 personnes font la navette entre les deux villes pour travailler.

Aucun spectateur extérieur à la Chine ne sera autorisé à assister aux Jeux olympiques, qui se dérouleront du 4 au 20 février dans une bulle « en boucle fermée ».

Et les 2 900 athlètes estimés doivent être entièrement vaccinés ou faire face à une quarantaine de 21 jours à leur arrivée. Ils seront également testés quotidiennement.

Depuis mars dernier, la Chine a imposé des contrôles stricts aux frontières dans le but de freiner la propagation du virus.

Des familles ont été séparées les unes des autres et beaucoup n’ont pas pu retourner travailler depuis l’extérieur du pays.

L’année dernière, les règles ont été légèrement assouplies, mais ceux qui entrent dans le pays devront encore subir des semaines de quarantaine, de surveillance et de tests à l’hôtel.