Nouvelles des Malouines : l’Argentine prépare une loi faisant du refus de la revendication des Malvinas un CRIME | Monde | Nouvelles

Malouines : Alberto Fernandez dit que le Royaume-Uni “ignore” l’Argentine

Et une source bien informée a déclaré à Express.co.uk qu’elle craignait que si elle était ratifiée, la législation pourrait être utilisée pour poursuivre tout insulaire de Falkland qui se rendrait dans le pays d’Amérique du Sud pour une raison quelconque. Le parti Frente de Todos (FdT) du président Alberto Fernandez, qui se prépare pour les élections nationales le mois prochain, a dévoilé des propositions de sanctions pour quiconque nie la souveraineté argentine sur les îles qu’il appelle les Malvinas.

Les sanctions s’appliqueraient également pour nier les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, ainsi que ceux jugés irrespectueux des politiques de santé publique – en s’opposant par exemple publiquement aux restrictions sur les coronavirus.

L’idée est l’idée de Walter Correa, membre du Congrès national d’Argentine, et a le soutien de ses collègues Vanesa Siley, Hugo Yansky, Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Carlos Cisneros et Alicia Figueroa.

Ils ont cherché à justifier leur décision en affirmant que des sanctions sont nécessaires pour décourager ceux qui “violent et offensent la conscience juridique universelle et le pacte social et démocratique des Argentins”.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président argentin Alberto Fernandez (Image: GETTY)

Stanley est la capitale des Malouines, où vivent la plupart des gens (Image: GETTY)

Ils ajoutent : « L’adoption de ce type de mesure repose sur la multiplication de manifestations et d’opinions à caractère incontestable de négationnisme sur des faits historiques.

En ce qui concerne les Malouines, la loi serait applicable à quiconque « nie publiquement, sous-estime ou manque de quelque manière que ce soit à la souveraineté de l’Argentine sur les îles Malvinas, la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud et les espaces maritimes et insulaires correspondants, reconnus dans le premier Disposition transitoire de la Constitution nationale ».

Les députés expliquent : « Il est nécessaire de renforcer un système punitif sur ce type de négationnisme, ainsi que de reconnaître un système de sanction du point de vue civil qui permet aux victimes de demander la cessation de ces actions et la réparation des dommages. causé.”

Alberto Fernandez a intensifié la poussée de souveraineté de l’Argentine (Image: GETTY)

L’initié, qui s’est rendu à plusieurs reprises en Argentine et aux Malouines, a déclaré que la perspective d’une telle législation avait de graves implications.

Ils ont expliqué : « Si jamais elle était adoptée, une telle loi aurait également un effet sur des choses comme les conférences internationales tenues en Argentine.

“Les diplomates bénéficiant de l’immunité de poursuites pourraient nier la souveraineté argentine, mais les membres ordinaires du public ne le pourraient pas.”

Gurkhas en route pour les Malouines en 1982 (Image : GETTY)

Les Malouines sont un territoire britannique d’outre-mer (Image: GETTY)

Ils ont ajouté: «En outre, je suppose que, étant donné que les Argentins considèrent que les Malouines sont argentins, cela pourrait être utilisé contre tout insulaire qui n’était pas publiquement en désaccord avec la position argentine alors qu’il se trouvait aux Malouines – et a ensuite visité l’Argentine.

« Les gens comme moi feraient bien de rester à l’écart aussi. »

Les Malouines, situées à 400 miles de l’Amérique du Sud, abritent un peu plus de 3 000 personnes et restent un territoire britannique d’outre-mer malgré la revendication de longue date de l’Argentine.

Fiche d’information sur les Malouines (Image : Express)

En 2013, 98,8 % des voix exprimées lors d’un référendum sur la souveraineté étaient en faveur du maintien des liens avec le Royaume-Uni.

L’Argentine a envahi les îles en 1982, mais a été vaincue dans une guerre courte mais sanglante après que le Premier ministre de l’époque, Margaret Thatcher, ait envoyé une force opérationnelle dans l’Atlantique sud.

Néanmoins, il n’a jamais renoncé à sa revendication et a intensifié ses efforts diplomatiques pour défendre sa cause sous M. Fernandez, notamment en faisant pression sur Josep Borrell, le chef suprême de la politique étrangère de l’UE, sur le sujet l’année dernière.

Dans un discours préenregistré haussier à la 75e Assemblée générale des Nations Unies en septembre, M. Fernandez a déclaré : les espaces maritimes environnants, qui font partie intégrante du territoire national de l’Argentine et qui sont illégalement occupés par le Royaume-Uni depuis plus de 187 ans.

Les Malouines sont un archipel isolé de l’Atlantique sud (Image : GETTY)

“Cette année, ce sera le 55e anniversaire de la résolution 2065, la première adoptée par cette organisation sur cette question, qui a demandé à l’Argentine et au Royaume-Uni de mener des négociations qui permettraient de parvenir à une solution pacifique et définitive à ce différend de souveraineté.

“Cet arrêté est resté en vigueur et a été renouvelé à plusieurs reprises.”

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni persiste dans son attitude d’ignorer l’appel à reprendre les négociations concernant le différend territorial et a aggravé la controverse sur les appels à l’exploitation illégale et unilatérale des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables dans la région, ce qui est contraire à la résolution 31/49 de cette assemblée.

“Le Royaume-Uni insiste également sur la présence militaire excessive et injustifiée sur les îles qui ne fait que créer des tensions dans une région caractérisée par le fait d’être une zone de paix et de coopération internationale.”