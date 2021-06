Nouvelles des Malouines : le ministre argentin Filmus vise un empannage contre Boris et exige des pourparlers | Monde | Nouvelles

Brexit : l’Argentine va « pousser l’UE à négocier », selon Filmus

Et il a cherché à faire monter la pression en affirmant que la revendication de son pays sur l’archipel éloigné bénéficiait d’un «soutien explicite» de la part de pays d’Asie, d’Afrique et des Caraïbes. M. Filmus s’exprimait après une réunion du Comité spécial des Nations Unies sur la décolonisation (C-24), à laquelle ont participé entre autres Mark Pollard, président de l’Assemblée législative des Malouines, et Leona Roberts, son adjointe.

Le secrétaire aux Affaires des Malvinas – le nom que les Argentins ont donné aux îles – a déclaré au journal Perfil basé à Buenos Aires : « Nous sommes très satisfaits car ce n’était pas seulement un vote de consensus sur la résolution, mais c’était l’une des sessions qui a recueilli le soutien le plus explicite.

« Des organisations et des pays de notre région, mais aussi des pays d’Asie, d’Afrique et des Caraïbes, ont soutenu ce projet.

M. Filmus a également suggéré que l’Argentine considérait la décision de la Grande-Bretagne de quitter l’UE comme une opportunité d’intensifier sa politique de souveraineté.

Boris Johnson et le président argentin, Alberto Fernandez (Image: GETTY)

Daniel Filmus a affirmé que personne n’avait parlé en faveur du Royaume-Uni (Image: GETTY)

Il a expliqué : « Nous travaillons là-dessus depuis des mois. Ce soutien ne s’obtient pas du jour au lendemain.

“Au milieu de la pandémie, il était très difficile d’atteindre les pays qui devaient voter aujourd’hui, donc le travail a été fait dans les capitales, à travers nos ambassades, et en parallèle au travail qui a également été fait ici aux Nations Unies, Je pense que cela a été très important. Cela a dépassé nos attentes.

M. Filmus a également affirmé que la réunion avait accru la pression sur le Royaume-Uni, qui reste inébranlable dans son insistance pour que les Malouines soient un territoire britannique d’outre-mer aussi longtemps que ses 3 000 habitants et plus souhaitent qu’il le reste.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson (Image: GETTY)

Il s’est vanté : « Nous n’entendons personne parler en faveur de la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Malvinas.

“Aucun pays n’a dit qu’il était d’accord avec l’autodétermination ou la souveraineté du Royaume-Uni sur les Malvinas.”

M. Filmus, qui a accusé le Royaume-Uni de « piller » les ressources naturelles des îles, a déclaré : « C’est pourquoi la pêche, les hydrocarbures et toute la question militaire ont été soulevés par la chancelière et soutenus par tous les pays.

Mark Pollard, président de l’Assemblée législative (Image : ONU)

Leona Roberts est l’adjointe de M. Pollard (Image: ONU)

“Et maintenant, nous travaillons dur pour que cette année la zone de paix de l’Atlantique Sud, qui regroupe tous les pays d’Afrique et d’Amérique latine qui ont un littoral, se réunisse à nouveau, comme pour renforcer la dénonciation de l’illégalité de la base militaire.”

Dans une interview séparée avec Radio Brisas, M. Filmus a déclaré : « Sur la question des Malvinas, nous avons trouvé une énorme solidarité.

« Non seulement la résolution a été votée par consensus, mais de nombreux pays, une trentaine, certains appartenant au Comité et d’autres venus spécialement pour faire preuve de solidarité, ont déclaré qu’il n’y avait plus de place pour le colonialisme au XXIe siècle, et que le Royaume-Uni doit se conformer aux résolutions des Nations Unies, en particulier la résolution 2075, qui est celle qui dit que cela doit être négocié.

« Le Royaume-Uni doit s’asseoir à la table du dialogue et doit également se conformer aux autres résolutions des Nations Unies telles que 3149, qui oblige le Royaume-Uni à ne prendre aucune mesure unilatérale sans l’autorisation de l’Argentine.

Fiche d’information sur les Malouines (Image : Express)

« Dans le cas des Malvinas, chaque année la résolution est votée en commission de décolonisation et le Royaume-Uni ne s’y conforme pas non plus ; il y a une inégalité de pouvoir et une inégalité d’obéissance devant l’Assemblée des Nations Unies.

« Il est dommage que les pays fondateurs des Nations Unies qui voulaient créer un ordre égalitaire détournent le regard ; L’Argentine depuis 1833, il y a 188 ans, demande au Royaume-Uni de négocier pacifiquement, par le dialogue, l’exercice de la souveraineté sur les îles et nous nous retrouvons dans une situation de surdité de l’autre côté.

« Il est important d’être accompagné des nations du monde, car sur les 17 colonies qui existent encore, 10 sont britanniques.

“Il est nécessaire d’en être conscient et la pression des pays disant au Royaume-Uni de mettre fin au colonialisme doit fonctionner.”

Les îles Falkland sont dans l’Atlantique sud (Image: GETTY)

L’Argentine a envahi les Malouines en 1982, déclenchant une guerre courte mais sanglante qui a vu un groupe de travail dépêché par le Premier ministre de l’époque, Margaret Thatcher, reprendre le contrôle des îles.

S’adressant à la commission la semaine dernière, M. Pollard, un Falkland de sixième génération, a déclaré à propos de l’Argentine: “Ils n’ont jamais montré de remords pour leurs actions, au lieu de cela, ils se tiennent effrontément ici devant le monde, prétendant avoir eux-mêmes été traités injustement.”

Il a ajouté: “Les seules personnes qui peuvent résoudre la question des îles Falkland sont les habitants des îles Falkland et nous ne voyons aucun problème

avec notre statut politique actuel.

« Si la communauté internationale soutenait notre droit humain fondamental à déterminer notre propre avenir, alors elle aurait réglé ‘la question des îles Falkland’. »

(Rapport supplémentaire de Maria Ortega)