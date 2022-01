Nouvelles des mémoires du prince Harry : devrait-il annuler les mémoires après le dernier rameau d’olivier de Charles ? | Royale | Des nouvelles

Le prince Charles a salué le travail de Harry dans la lutte contre le changement climatique. Il a écrit : « En tant que père, je suis fier que mes fils aient reconnu cette menace. Plus récemment, mon fils aîné, William, a lancé le prestigieux prix Earthshot pour inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des 10 prochaines années, et mon fils cadet, Harry, a passionnément souligné l’impact du changement climatique, en particulier en ce qui concerne l’Afrique, et a engagé sa charité à être net-zéro.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré que l’essai pourrait contribuer grandement à réparer les dommages causés à la relation entre Charles et Harry. Il a déclaré au Sun: « Je pense que cet hommage est très important car c’est une chose que Charles, William et Harry partagent commune et c’est la nécessité de lutter contre le changement climatique.

« Les relations d’Harry avec son père ont bien sûr été extrêmement tendues.

« Le fait que Charles ait fait cela dans Newsweek, qui a un grand tirage en Amérique, je pense que c’est clairement une forme de rameau d’olivier dans l’espoir qu’il y aura une forme de réconciliation. »

M. Fitzwilliams a ajouté qu’il ne serait pas surpris si le prince Harry retardait en conséquence ses prochains mémoires, déclarant: « Je pense que si vous offrez un rameau d’olivier, il n’est que raisonnable d’attendre quelque chose en retour ».

Il a ajouté : « J’aurais pensé qu’une certaine forme de report de l’autobiographie serait envisagée.

« Sinon, tout ce qui est dit à Meghan et Harry lorsqu’ils viennent pour les célébrations du jubilé de platine – ce qui, j’en suis sûr, pourrait trouver sa place dans le livre… La famille royale doit savoir que la pression est exercée. d’eux quand il s’agit de cette autobiographie. C’est une façon de gérer ça. »

Les mémoires du prince Harry devraient être publiées cette année.

Bien que le prince Charles ait loué le travail de Harry dans son essai, le discours de Noël de la reine n’a pas mentionné les Sussex et a plutôt chanté les louanges de William et Kate.

Elle a déclaré : « Je suis fière au-delà des mots que son [Prince Philip’s] le travail de pionnier a été entrepris et amplifié par notre fils aîné Charles et son fils aîné William – admirablement soutenus par Camilla et Catherine – plus récemment lors du sommet COP sur le changement climatique à Glasgow.

Sa déclaration à propos de ses mémoires disait : « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

