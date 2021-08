Nouvelles des migrants : les contribuables déboursent 500 000 £ pour stocker des centaines de bateaux saisis | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’estimation initiale du gouvernement est apparue alors que plus de 10 000 migrants ont risqué leur vie lors de ce voyage périlleux cette année seulement. En vertu de règles farfelues, Border Force est légalement tenu de garder les bateaux pendant 12 mois au cas où leurs propriétaires se présenteraient pour les réclamer en vertu de l’article 26 de la UK Borders Act 2007 et de l’Immigration Disposal of Property Regulations 2008.

Comme ils appartiennent à des passeurs agissant illégalement, cela ne s’est sans surprise jamais produit.

Malgré cela, les contribuables britanniques sont toujours obligés de payer pour leur stockage sécurisé dans un complexe clôturé à Douvres, dans le Kent, jusqu’à la fin de la période – bien qu’il s’agisse d’un gaspillage d’argent évident.

Une fois l’année écoulée, les bateaux en mauvais état sont éliminés tandis que ceux qui peuvent être récupérés sont donnés à de bonnes causes ou vendus.

Le stockage de centaines de bateaux a considérablement augmenté les coûts pour le contribuable au dépôt de stockage, ont affirmé des sources.

Le projet de loi sur la nationalité et les frontières, qui est en cours d’examen au Parlement, supprimera cet article de la loi, le rendant plus applicable aux « navires ou autres biens ».

Au lieu de cela, les bateaux seront vendus pour amasser des fonds pour des œuvres de bienfaisance ou donnés à des organisations telles que les cadets de la Marine s’ils sont jugés sûrs.

Une partie de l’argent collecté pourrait servir à “récupérer les coûts de fonctionnement du système d’asile”, a déclaré une source.

Peter Bone, le député conservateur, a déclaré que dépenser 500 000 £ par an pour stocker les bateaux était “un gaspillage complet d’argent”.

Il a ajouté: “Quel passeur va se présenter au ministère de l’Intérieur et dire:” Vous avez mon bateau, puis-je le récupérer?’

“Plutôt que d’encombrer des entrepôts qui nous coûtent un demi-million par an, vendons-les pour récolter des fonds à des organisations caritatives luttant contre la traite des êtres humains ou donnons-les au RNLI.”

Un responsable du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Tous les bateaux pouvant être utilisés comme preuves pour poursuivre les ignobles passeurs sont stockés pendant que les enquêtes se poursuivent.

“La législation actuelle nous oblige également à conserver les objets pendant une courte période au cas où un propriétaire souhaiterait les réclamer.

“Les nouvelles lois du projet de loi sur la nationalité et les frontières nous permettront de disposer des navires beaucoup plus rapidement ou, le cas échéant, d’en faire don à de bonnes causes au Royaume-Uni.”