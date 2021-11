Nouvelles des migrants : un ferry de la Manche sauve un bateau « en train de couler » et ramène 13 réfugiés en France | Royaume-Uni | Nouvelles

Un demandeur d’asile de 30 ans est décédé et un est désormais porté disparu après qu’ils ont tous deux tenté de traverser la Manche pour se rendre au Royaume-Uni depuis la France mercredi, selon des responsables français. Depuis 1999, plus de 300 migrants sont morts dans des circonstances similaires, dont 36 enfants selon l’Institute of Race Relations.

Heureusement, un autre bateau de fortune avec des personnes à bord a été sauvé par le ferry de l’île d’Inishmore qui les a repérés en détresse.

L’équipage a lancé une corde à un petit bateau qui avait manqué de carburant et était propulsé par un homme avec une pagaie.

Comme l’a rapporté le Times, vers 10h45, le capitaine du ferry s’est adressé aux passagers réguliers en disant : « Toutes nos excuses pour le retard, mais nous avons dû nous arrêter et secourir 13 migrants en détresse dont le bateau était à court de carburant et coulait.

L’équipage a ensuite ramené les migrants secourus en France.

Les autorités françaises affirment avoir sauvé plus de 400 réfugiés entre mardi soir et mercredi matin grâce à la Société nationale de sauvetage en mer.

Parmi eux se trouvait la personne décédée à bord d’un petit navire avec 39 autres passagers selon Sébastien Piève, procureur de Dunkerque.

Plus de 500 migrants auraient atteint le Royaume-Uni hier, dont un groupe de plus d’une douzaine qui scandaient « J’aime le Royaume-Uni » et « Oui, le Royaume-Uni va bien » alors qu’ils étaient transportés à Douvres sur un bateau de sauvetage de la RNLI. .

Natalie Elphicke, députée conservatrice de Douvres, a déclaré : « Cela dit quelque chose quand un ferry réussit mieux à ramener les migrants en France que les autorités françaises. »

LIRE LA SUITE: Les Français sauvent 292 migrants de la Manche essayant d’atteindre le Royaume-Uni

3 500 ont été « sauvés avec difficulté » dans l’eau selon lui et ramenés sur les côtes françaises.

En 2020, ces tentatives n’ont concerné qu’environ 9 500 personnes.

En 2019 et 2018, il n’y avait respectivement que 2 300 migrants et 600 migrants.