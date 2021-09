Nouvelles des supertrawlers de l’UE : un pêcheur britannique exhorte Boris à interdire les navires-usines « Nous ne pouvons pas rivaliser » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les supertrawlers laissent les pêcheurs «au bord du gouffre», selon un militant

Et le Premier ministre a de nouveau été exhorté à tenir sa promesse de reprendre le contrôle des eaux britanniques après le Brexit, avec un avertissement de pêcheur furieux : “Nous ne pouvons pas rivaliser”. Neil Whitney, un pêcheur local qui opère dans les eaux de la côte sud de la Grande-Bretagne, s’est joint aux militants de Greenpeace en mer pour protester contre le Maartje Theodora, un supertrawler battant pavillon allemand et néerlandais de 140,8 m de long qui a passé au moins 243 heures à pêcher dans Aires protégées du Royaume-Uni en 2020.

Ils ont affiché une banderole indiquant « Ceci est une zone marine protégée » devant le supertrawler et l’ont caché hors de la zone de protection marine (AMP) au large de Brighton.

M. Whitney a déclaré: «Nous avons vu plus de ces grands navires-usines comme le Maartje Theodora pêcher dans la Manche au cours des 18 derniers mois que jamais auparavant.

« Ils peuvent rester dehors à pêcher pendant des semaines, attrapant des centaines de tonnes de poissons. Nous, les pêcheurs locaux, ne pouvons pas rivaliser.

“Quand nous sortons, il ne nous reste presque plus rien à attraper.”

Il a expliqué : « Nous pensions que le Brexit était une chance pour notre gouvernement d’arrêter ces énormes navires-usines, mais nous avons encore une fois été déçus par des promesses creuses.

Boris Johnson a été invité à interdire les supertrawlers des eaux britanniques (Image: Greenpeace/GETTY)

Un pêcheur local de la côte sud, Neil Whitney, a rejoint les militants de Greenpeace (Image : Greenpeace)

« C’est pourquoi j’ai rejoint Greenpeace pour protester en mer contre le Maartje Theodora.

« Nous avons besoin que notre gouvernement comprenne que ce ne sont pas seulement les écologistes qui veulent protéger nos océans et nos aires marines protégées, mais c’est aussi nous, les pêcheurs. Sans des océans en bonne santé, nous serons tous en faillite. »

Les pêcheurs rejoindront Greenpeace mercredi prochain dans une flottille remontant la Tamise jusqu’au Parlement pour exiger une plus grande protection contre la pêche industrielle.

Les temps de pêche des supertrawlers dans les zones protégées du Royaume-Uni ont augmenté de 1000% entre 2017 et 2020.

Au cours des six premiers mois de 2020, les superchalutiers ont passé 5 590 heures à pêcher dans les AMP du Royaume-Uni.

JUST IN: Boris exhorté à bloquer le paiement de 730 millions de livres sterling au bloc «totalitaire»

Des militants de Greenpeace livrent un message pointu à Boris Johnson (Image : Greenpeace)

S’exprimant en janvier, M. Johnson a déclaré que le Royaume-Uni serait en mesure d’interdire ces navires maintenant qu’il était libre des règles et réglementations de l’UE – mais rien ne s’est produit jusqu’à présent.

Fiona Nicholls, chargée de campagne pour les océans chez Greenpeace UK, a déclaré : « Travailler avec nos communautés de pêcheurs tout l’été nous a clairement indiqué ce qui doit être fait.

“Notre gouvernement doit tenir sa promesse du Brexit de” mettre à niveau “nos communautés côtières, de protéger les océans et d’interdire la pêche industrielle destructrice qui a dévasté notre industrie de la pêche.”

Elle a averti : « Les supertrawlers comme le Maartje Theodora n’apportent aucun avantage à l’industrie de la pêche du Royaume-Uni, car aucun ne débarque au Royaume-Uni ou n’appartient au Royaume-Uni.

Des militants de Greenpeace devant Maartje Theodora (Image : Greenpeace)

Greenpeace appelle à l’interdiction des navires massifs (Image: Greenpeace)

«Pourquoi notre gouvernement continue-t-il à les laisser pêcher dans les zones protégées du Royaume-Uni alors que tout le monde, du grand public aux pêcheurs et aux écologistes, veut les voir interdits?

« L’écriture est sur le mur, mais notre gouvernement continue de fermer les yeux. »

La déclaration d’urgence de Greenpeace auprès des communautés de pêcheurs, publiée ce week-end, appelle à l’interdiction des superchalutiers, des lanceurs à mouches et des chalutiers de fond de toutes les AMP hauturières de la Manche, et à l’interdiction de tous les chalutiers pélagiques de plus de 55 mètres et les lanceurs à mouches toute la Manche et le sud de la mer du Nord.

Les supertrawlers devraient également être interdits de toutes les zones marines protégées du Royaume-Uni, soutient-il.

Pêcheries européennes cartographiées (Image : Express)

Le gouvernement britannique pourrait interdire les supertrawlers et autres navires de pêche industrielle des AMP britanniques via des restrictions de licence de navire, prévues par la loi sur la pêche 2020.

En 2014, l’Australie a interdit les supertrawlers de plus de 130 mètres de long de ses eaux en 2014.

Un sondage réalisé par YouGov au nom de Greenpeace a indiqué que plus de 80 pour cent du public britannique pensent que les superchalutiers devraient être interdits de pêche dans les zones marines protégées du Royaume-Uni.

En revanche, seulement quatre pour cent pensaient qu’ils devraient être autorisés à continuer à pêcher à l’intérieur.

Greenpeace tient à empêcher la surpêche dans les eaux britanniques (Image : Greenpeace)

L’enquête a suggéré que le soutien à une interdiction des supertrawlers transcende les clivages politiques, avec un soutien égal pour une interdiction parmi les sortants et les restants, et parmi les électeurs travaillistes et conservateurs.

Un porte-parole du Defra a déclaré: «La protection de nos stocks de poissons vitaux et de ceux qui en dépendent est primordial, c’est pourquoi tous les navires de l’UE autorisés à pêcher dans les eaux britanniques doivent se conformer aux règles et réglementations britanniques, y compris celles sur la durabilité.

« Nous avons entendu les inquiétudes suscitées par les pressions de la pêche dans la Manche et nous souhaitons travailler avec l’industrie pour résoudre les problèmes. Nous avons déjà arrêté le chalutage à impulsions par les navires immatriculés dans l’UE et en anglais dans les eaux britanniques et maintenant que nous avons quitté l’UE, le MMO consulte sur des garanties supplémentaires pour nos aires marines protégées.

« Toute décision concernant la gestion des pêches à l’avenir sera basée sur les meilleures preuves disponibles. »