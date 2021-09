Nouvelles des talibans : des combattants islamistes posent pour des selfies souriants dans le manoir de luxe d’un chef de guerre afghan | Monde | Nouvelles

in

Des milliers de combattants islamistes – qui ont renversé le régime soutenu par l’Occident le mois dernier sans à peine tirer un coup de feu – ont afflué à Kaboul ces dernières semaines. Peu de temps après l’implosion du régime d’Achraf Ghani avec le départ des forces étrangères, environ 150 combattants ont emménagé dans un manoir de luxe qui appartenait à Abdul Rashid Dostum.

L’ancien commandant et vice-président communiste détestait les talibans et a combattu le groupe islamiste de manière continue au cours des 30 dernières années.

L’homme de 67 ans est également une figure commune de la haine parmi ses combattants.

Beaucoup espéraient qu’il utiliserait son pouvoir pour combattre l’avancée du groupe d’insurgés et éviter que la capitale afghane ne soit envahie.

Mais le chef de guerre vieillissant semble s’être lassé de la bataille et s’est enfui dans son Ouzbékistan natal à la mi-août, peu de temps avant l’arrivée des talibans dans la capitale.

Sa villa décadente dans le quartier Sherpur de Kaboul a été abandonnée et est depuis devenue le foyer des combattants – dont la plupart sont originaires des régions rurales les plus pauvres d’Afghanistan.

Il contient des tapis luxueux, des lustres somptueux, une piscine intérieure et une serre tropicale.

Le long d’un couloir sans fin avec un épais tapis vert pomme, des poissons exotiques planent au-dessus dans d’énormes aquariums, tandis que des plantes poussent dans une serre tropicale de plusieurs centaines de pieds carrés.

D’énormes lustres en verre sont suspendus dans des salles caverneuses, de grands canapés moelleux meublent un labyrinthe de salons et une piscine intérieure est carrelée de pièces turquoise complexes.

Il dispose même d’un sauna, d’un bain à vapeur turc et d’une salle de sport entièrement équipée.

Ses nouveaux occupants ont révélé qu’ils n’avaient jamais rien vu de comparable dans leur vie.

Malgré le luxe, leur commandant taliban a clairement indiqué que ses hommes ne s’habitueraient pas à leur nouvel environnement.

Qari Salahuddin Ayoubi – l’un des commandants les plus puissants du nouveau régime – a insisté sur le fait que les talibans ne mèneront jamais une vie aussi décadente.

Il a déclaré à l’. que “l’Islam ne veut jamais que nous ayons une vie luxueuse”, ajoutant que le luxe vient au paradis.

Dostum, un ancien parachutiste, était considéré comme un allié clé des États-Unis au cours de sa campagne militaire de 20 ans dans le pays.

Mais il est également soupçonné d’utiliser son pouvoir pour profiter énormément du régime notoirement corrompu.

Et il avait une réputation d’agression militaire impitoyable. On a même prétendu qu’il écrasait des prisonniers vivants sous les roues d’un char.

En 2001, il a été accusé d’avoir tué plus de 2 000 combattants talibans en les enfermant dans des conteneurs métalliques dans le désert jusqu’à ce qu’ils meurent étouffés.

Le commandant Ayoubi a jusqu’à présent semblé réticent à chercher à se venger.

Il a dit : « Si d’autres personnes opprimées comme nous étaient venues ici, vous n’auriez pas vu les chaises et les tables. Ils auraient pu les détruire.

Mais le nouveau régime ne permettra pas à l’avenir de construire un tel luxe avec des gains mal acquis, a-t-il déclaré.

« Nous sommes du côté des pauvres », a-t-il ajouté.

Une autre des villas de Dostum dans la ville septentrionale de Mazar-i-Sharif a été envahie par des combattants talibans à la mi-août.

Des images sont apparues plus tard d’eux se prélassant sur ses meubles en or et inspectant son service à thé doré.