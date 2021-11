Nouvelles des talibans : le chef de l’armée britannique exige que le groupe « gouverne de manière inclusive » | Royaume-Uni | Nouvelles

S’adressant à Sky News dimanche, Sir Nick Carter a reconnu que l’Occident doit désormais « s’engager » avec les talibans afin de réaliser ce qu’il a suggéré être un régime plus inclusif qui tolère l’éducation des femmes et les droits des minorités.

Trevor Phillips de Sky News a expliqué au grand patron de l’armée comment cela « doit prendre beaucoup » pour les soldats britanniques qui ont risqué leur vie en combattant le groupe terroriste brutal pour voir les pays occidentaux devoir parler aux talibans.

Le chef de l’armée a répondu : « Nous devons certainement les engager pour un certain nombre de raisons. D’abord et avant tout, il y a encore des Afghans qui ont travaillé avec nous et dont nous craignons qu’ils ne fassent l’objet de vendettas.

« Et nous aimerions les voir trouver un moyen de sortir de l’Afghanistan et nous aimerions prendre soin d’eux pour y parvenir. »

Il a ajouté qu’une deuxième préoccupation est la spirale de la crise humanitaire en Afghanistan, qui est considérée comme l’une des pires de l’histoire de l’humanité.

Sir Nick a affirmé que pour résoudre la crise humanitaire, l’Occident « doit s’engager avec le gouvernement taliban ».

Le grand patron de l’armée a suggéré qu’il s’agissait d’essayer de s’assurer que tout l’argent collecté par les pays occidentaux pour résoudre la crise parvienne à ceux qui en ont le plus besoin.

Mais dans un moment bizarre, le chef d’état-major de la Défense a suggéré que l’engagement avec les talibans serait également un effort pour « leur faire comprendre qu’ils doivent gouverner de manière inclusive ».

Suite à la déclaration surprenante compte tenu des pratiques barbares du groupe des talibans, qui exécutent et mutilent systématiquement l’opposition, Sir Nick a expliqué qu’il s’agissait d’assurer des progrès dans la société afghane.

Quelque 23 millions de personnes ont désespérément besoin de nourriture tandis que l’économie de 20 milliards de dollars pourrait se contracter de 4 milliards de dollars ou plus, selon CNBC.

Alors que 97% des 38 millions d’habitants risquent de sombrer dans la pauvreté, selon Abdallah Al Dardari, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Afghanistan.

Le chaos vient du fait que les gouvernements mondiaux ont coupé l’accès de l’Afghanistan aux financements internationaux à la suite de la prise de contrôle rapide des talibans, une décision qui a maintenant paralysé le pays.

Le gouvernement a également gelé environ 10 milliards de dollars d’actifs détenus à l’étranger par la banque centrale afghane dans le but d’empêcher le groupe terroriste islamiste d’accéder à de vastes sommes d’argent.