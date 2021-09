in

Après avoir annoncé un gouvernement intérimaire de l’Afghanistan, les talibans se disent désormais prêts à une coopération internationale avec n’importe quel pays, y compris les États-Unis, mais l’organisation reste fermement opposée à toute collaboration avec l’État juif d’Israël.

Le porte-parole des talibans, le Dr Suhail Shaheen, a déclaré mardi à l’agence de presse publique russe Sputnik que les États-Unis étaient “les bienvenus” pour aider à reconstruire le pays.

Il a déclaré: “Dans un nouveau chapitre, si l’Amérique veut avoir une relation avec nous, ce qui pourrait être dans l’intérêt des deux pays et des deux peuples, et s’ils veulent participer à la reconstruction de l’Afghanistan, ils sont les bienvenus.”

Cependant, le Dr Shaheen a souligné le refus pur et simple de travailler avec un pays en particulier.

“Bien sûr, nous n’aurons aucune relation avec Israël. Nous voulons avoir des relations avec d’autres pays, Israël ne fait pas partie de ces pays.”

Les talibans, un groupe fondamentaliste islamique, ont l’habitude de soutenir al-Qaïda, qui profère régulièrement des menaces contre Israël et utilise une rhétorique anti-israélienne dans sa propagande.

Le mois dernier, le porte-parole du mouvement, qui est impliqué dans des interviews en anglais avec divers médias du monde entier, en a accordé une au radiodiffuseur public israélien Kan.

Quelques heures seulement après sa diffusion, le porte-parole des talibans a tweeté qu’il avait été “dupé” pour le donner.

“Certains journalistes se font peut-être des masques mais je n’ai pas interviewé quelqu’un se présentant comme un média israélien”, a-t-il écrit.

“C’est un cabinet de gardien”, a déclaré Jen Psaki.

“Personne dans cette administration, ni le président ni aucun membre de l’équipe de sécurité nationale, ne suggérerait que les talibans sont des membres respectés et appréciés de la communauté mondiale.”

Si l’Amérique devait conclure un accord de coopération internationale avec les talibans, le pays devrait commencer à travailler avec les membres du cabinet par intérim qui étaient autrefois détenus de la prison militaire américaine de Guantanamo Bay.

Incidemment, le ministre de l’Intérieur, Sirajuddin Haqqani, est toujours recherché par les États-Unis pour des accusations de terrorisme et reçoit une récompense de 10 millions de dollars.

Selon le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid, la Chine serait l’un de leurs premiers alliés internationaux.

Dans une interview publiée jeudi dernier dans le journal italien La Republica, il a déclaré : “La Chine est notre principal partenaire et représente pour nous une opportunité fondamentale et extraordinaire car elle est prête à investir et à reconstruire notre pays”.

Bien que Pékin n’ait accepté aucun type de partenariat officiel, la Chine a été l’un des rares pays à ne pas avoir évacué le personnel de son ambassade à Kaboul à la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans.