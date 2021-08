Nouvelles des talibans : un Britannique expose l’horreur de Kaboul après avoir été témoin de « centaines d’explosions » | Monde | Nouvelles

Habib Rahman, de Toxteth, Liverpool, s’est rendu en Afghanistan la semaine dernière pour « sauver sa famille » des militants.

Après avoir parcouru plus de 200 milles pour retrouver sa femme, ses enfants et son beau-frère, M. Rahman est retourné à l’aéroport international Hamid Karzai pour rentrer au Royaume-Uni.

La date limite pour les vols au départ de l’Afghanistan est le 31 août, des milliers de réfugiés cherchant à quitter le pays en toute sécurité.

Alors qu’il faisait la queue à l’aéroport, il n’était qu’à « quelques mètres » de l’Abbey Gate, où l’une des deux explosions de jeudi s’est produite.

S’adressant au Liverpool Echo, M. Rahman a déclaré qu’il “ne dormira pas” à cause du sang de “centaines” qu’il a vu mourir des explosions.

Il a déclaré au point de vente: «Nous n’étions qu’à quelques mètres de l’endroit où l’incident s’est produit.

« J’ai vu des gens sortir et passer, chacun couvert de sang.

“J’ai vu des centaines de personnes exploser devant moi.

“Je ne dormirai pas à cause du sang que j’ai vu aujourd’hui.”

M. Rahman et sa famille ont subi des blessures mineures mais ont déclaré qu’ils étaient “en sécurité”.

LIRE LA SUITE: Sadiq Khan rachètera des logements sociaux pour accueillir des réfugiés afghans

La première explosion s’est produite vers 18h00 heure locale (13h30 BST), près de l’hôtel Baron, près du périmètre de l’aéroport.

L’hôtel a été utilisé par des responsables britanniques pour traiter les Afghans espérant se rendre au Royaume-Uni.

Elle a été suivie de coups de feu puis d’une seconde explosion près de l’Abbey Gate, l’une des principales entrées de l’aéroport.

Un haut responsable de la santé de Kaboul a déclaré à la BBC qu’au moins 60 personnes sont mortes dans les deux explosions, et plus de 140 personnes ont été blessées.

Le Pentagone a confirmé que des militaires américains figuraient parmi les personnes tuées, avec 11 Marines américains et un infirmier de la Marine morts parmi les premières victimes américaines depuis le début de 2020.

Le ministère de la Défense (MoD) a déclaré qu’il n’y avait eu “aucune victime militaire ou gouvernementale britannique signalée”.

A NE PAS MANQUER

Les rapports suggèrent qu’au moins un assaillant portait un gilet explosif, des responsables américains affirmant que deux kamikazes ont visé l’aéroport et l’hôtel.

Les explosions faisaient suite à l’avertissement des gouvernements occidentaux aux citoyens de rester à l’écart de l’aéroport après une menace d’IS-K, la branche afghane du groupe État islamique.

Dans un message publié sur la chaîne Telegram de leur média, le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité et a déclaré qu’un kamikaze – qu’ils ont identifié – avait fait exploser un gilet explosif parmi les Afghans et les forces américaines.

Le général Kenneth McKenzie, du US Central Command, a déclaré que les États-Unis se coordonnaient avec les talibans pour combattre l’IS-K, mais a ajouté : « La menace de l’EI est tout à fait réelle, nous nous attendons à ce que ces attaques se poursuivent.

Boris Johnson a dénoncé l’attaque « barbare » et « ignoble » de Kaboul.

Le Premier ministre avait présidé une réunion d’urgence en réponse aux attentats de jeudi et a déclaré plus tard : « Je tiens à souligner que cette menace d’attentat terroriste est l’une des contraintes sous lesquelles nous opérons… en cours, et nous y étions prêts, nous y étions préparés.

“Et je tiens à souligner que nous allons poursuivre cette opération – et nous arrivons maintenant à la fin, à la toute fin, en tout cas.

“Mais, clairement, ce que montre cette attaque, c’est l’importance de continuer ce travail de la manière la plus rapide et la plus efficace possible dans les heures qui nous restent, et c’est ce que nous allons faire.”

M. Johnson a ensuite déclaré que les équipes du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur et des forces frontalières “allaient travailler d’arrache-pied” pour faire passer les gens “le plus rapidement possible”.