Nouvelles des transferts : Marc Roca du Bayern Munich à vendre ? ; Bouna Sarr a rejeté un mouvement; et plus!

Les plans de transfert du Bayern Munich ont évolué au cours des deux derniers mois, mais les choses sont encore – prétendument – ​​loin d’être terminées. Selon Sky Sport (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le Bayern Munich pourrait encore voir beaucoup de mouvement alors qu’il s’efforce de se procurer un arrière droit, un milieu de terrain central et un ailier :

Dernières mises à jour de transfert de @SkySportNewsHD : • Bouna Sarr a rejeté une offre de l’Italie. Il a actuellement une autre offre de France

• Marc Roca est désormais candidat à la vente ou au prêt

• Le Bayern veut recruter un arrière droit, un milieu de terrain central et un ailier ce mois-ci – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 20 août 2021

Analyse BFW

Qu’est-ce que tout cela signifie exactement ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Bouna Sarr : Il a déjà été rapporté que Sarr se moquait bien qu’il soit une réflexion après coup au Bayern Munich. Sarr se contente de monter sur le pin et de toucher un gros chèque – ce qui est sa prérogative après tout. Alors que le rapport ci-dessus indique que Sarr a rejeté un déménagement en Italie, il y a au moins un certain espoir qu’il reconsidère son avenir et profite de l’intérêt signalé de la France (quel que soit le club). Le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic garde probablement les doigts croisés dans l’espoir que l’une de ses grandes bouffées puisse être annulée.

Marc Roca : Nous avions déjà commencé à lui murmurer que Roca était en laisse courte. Maintenant, il semble que cette laisse ne soit pas seulement courte, elle est pratiquement inexistante. Blessé et incapable de prouver sa valeur pour le moment, l’avenir de Roca en Bavière est extrêmement trouble.

Arrière droit: Josip Stanisic a très bien fait d’affirmer sa prétention à être le remplaçant de Benjamin Pavard, mais le club cherche-t-il à remplacer Stanisic… ou Pavard ? Il ne semble pas y avoir de besoin immédiat d’un arrière droit étant donné que Niklas Süle et Chris Richards peuvent chacun jouer comme arrière droit si nécessaire. Pour l’instant, Pavard, Stanisic, Sarr, Süle et Richards sont tous sur la liste. Ajouter un autre joueur – sans en vendre au moins deux actuellement sur la liste – semble très inutile.

Milieu central : Si les nouvelles concernant Roca sont réelles, il semble que le Bayern Munich pourrait conclure un accord avec Marcel Sabitzer du RB Leipzig. À l’heure actuelle, le Bayern Munich a Jamal Musiala, Corentin Tolisso, Roca, Michael Cuisance, Torben Rhein et Taylor Booth comme options derrière les partants Thomas Müller, Joshua Kimmich et Leon Goretzka. La polyvalence de Sabitzer peut facilement fournir une meilleure option que n’importe lequel des substituts susmentionnés à ce stade.

Ailier : Euh… pourquoi payer pour un cinquième ailier ? Musiala est le quatrième ailier de facto, mais pourrait probablement commencer à l’aile pour plus de quelques équipes. Je ne comprends pas pourquoi le Bayern Munich ajouterait un autre ailier alors qu’il n’a même pas assez de temps de jeu disponible pour utiliser efficacement Musiala. Bien qu’immensément talentueux, le trio de Serge Gnabry, Kingsley Coman et Leroy Sane a collectivement été incohérent. Pourtant, il serait insensé de penser qu’un nouveau joueur – à moins que Federico Chiesa ne devienne disponible par magie – serait en mesure d’entrer et d’usurper beaucoup de temps de jeu.