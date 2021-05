Nouvelles des vacances d’été: un coup de pouce pour les Britanniques alors que la «ruée vers les vaccins» signifie que l’Italie est prête à ouvrir | Monde | Nouvelles

Les autorités locales ont lancé des campagnes de vaccination spéciales sur 30 des îles touristiques les plus populaires du pays dans le but de piquer l’ensemble de leur population dans les trois semaines. La «ruée vers les vaccins» ouvrira les hotspots méditerranéens, tels que la Sicile et Capri, aux voyageurs internationaux sans aucune restriction. Les politiciens italiens ont élaboré la stratégie pour donner un coup de pouce bienvenu à leur industrie du tourisme frappée par une pandémie, qui représente environ 13% de l’économie du pays.

Et cela augmentera la pression sur Boris Johnson pour qu’il révise sa liste verte de voyage avec les patrons de vacances dans l’espoir également de tirer profit.

L’Italie a déjà abandonné toutes les exigences de quarantaine pour les Britanniques arrivant avec un test négatif.

Mais il est toujours classé comme ambre, le gouvernement déconseillant aux personnes de s’y rendre en vacances.

Ceux qui reviennent d’Italie doivent s’auto-isoler pendant jusqu’à 10 jours et débourser pour au moins trois tests coûteux de coronavirus.

De nombreuses îles isolées d’Italie ont réussi à rester exemptes de Covid tout au long de la pandémie.

Cela signifie que les habitants espèrent pouvoir être rapidement ouverts aux vacanciers dès que leurs petites populations seront vaccinées.

Le directeur du tourisme en Sicile, Manlio Messina, a déclaré: «La campagne« sans Covid »se déroule rapidement. Chaque jour, dans toute la Sicile, nous vaccinons 56 000 personnes et avons le potentiel d’atteindre un objectif de 100 000 tirs quotidiens. Les îles sont notre priorité. “

Il a ajouté que la stratégie “augmente encore plus leur charme pour les touristes à la recherche de lieux de vacances sûrs et immaculés”.

Le lancement d’un voyage vers l’île italienne est considéré comme la première étape de son plan de «redémarrage» après que son économie ait été ravagée par la pandémie.

Le maire Antonio Fentini, de Tremiti dans la mer Adriatique, se délecte du statut de son île sans Covid.

Les chefs de voyage britanniques veulent maintenant que le Premier ministre introduise des couloirs de voyage régionaux pour les régions à faible taux d’infection et à taux de vaccination élevés.

Abta, l’organisme des agents de voyages, a déclaré: << Nous encourageons le gouvernement à réintroduire la politique insulaire qu'il avait adoptée l'année dernière et à adopter une approche régionale des conseils aux voyageurs pour les grands pays, comme moyen pragmatique et fondé sur les risques voyager dans plus d'endroits. »