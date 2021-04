Nouvelles des vaccins de l’UE: Orban dit que l’abandon de la campagne de l’UE a sauvé des milliers | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre de Firebrand, Viktor Orban, a déclaré qu’il était clair que la stratégie du bloc contre les coronavirus laisserait son programme de vaccination à la traîne derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis. Dans une interview cinglante, le leader de l’homme fort a insisté sur le fait qu’il avait vu les premiers signes que l’achat de vaccins dirigé par Bruxelles échouerait et a décidé de faire cavalier seul. En conséquence, la Hongrie est en avance sur le taux de vaccination moyen de l’UE avec 35 doses pour 100 personnes.

En permanence, le bloc n’a réussi à rouler qu’à raison de 18 pour 100 personnes.

M. Orban a déclaré: «J’essaierai de parler modestement, mais je ne peux pas plus le minimiser que de dire que j’en étais complètement sûr.

«Ainsi, vers novembre, on pouvait déjà voir que les vaccins commandés à l’Ouest n’arriveraient pas à temps. La Commission européenne a commandé les vaccins et elle a également signé les contrats, mais elle a raté quelque chose.

«Et tout à coup, moi aussi, j’ai vu que la Grande-Bretagne, les États-Unis, Israël et la Serbie étaient – et seraient – en avance sur l’Europe en matière de vaccination.

Le Premier ministre hongrois a évité l’approche dirigée par Bruxelles pour commander de grandes quantités de coups faits par la Russie et la Chine pour aider à stimuler son déploiement national.

La plupart des autres États membres ont choisi de s’en tenir aux autorités chargées des vaccins par l’Agence européenne des médicaments, mais les pénuries d’approvisionnement ont considérablement entravé les livraisons.

«Nous avons pris ce risque, mais je suis toujours là», a ajouté M. Orban.

«Je pense que le peuple hongrois soutient l’idée que l’idéologie doit être mise de côté, qu’aucune distinction ne doit être faite entre les vaccins selon qu’ils proviennent de l’Ouest ou de l’Est, mais que le critère doit être de savoir si un vaccin est sûr et approprié. »

La Hongrie n’aurait réussi à vacciner qu’à la moitié du taux actuel si elle s’était appuyée sur les injections faites par AstraZeneca, Pfizer et Moderna, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: «Je pense que nous avons pris une bonne décision, et nous avons sauvé la vie de plusieurs milliers de personnes en Hongrie; et nous les sauverons parce que nous avons des vaccins – non seulement de l’Occident, mais aussi de l’Est. »

La Hongrie va maintenant commencer à assouplir ses restrictions sur les coronavirus dans quelques jours, a annoncé Budapest.

La Hongrie a le taux de mortalité hebdomadaire par habitant le plus élevé au monde depuis plusieurs semaines, selon l’Université Johns Hopkins.

Dimanche, il y avait près de 12 000 patients Covid à l’hôpital, dont 1 451 sous ventilateurs, selon les chiffres du gouvernement.

Mais sa campagne de vaccination a atteint le plus grand nombre de citoyens par habitant dans l’UE et a importé le plus grand nombre de doses par habitant de l’UE.

Alors que Budapest est en mesure de débloquer la plupart des pays de l’UE, y compris la France et l’Allemagne, resserrent les mesures pour empêcher la propagation de Covid.