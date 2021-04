Nouvelles des vaccins: «Le placard est vide», déclare l’OMS après un retard mondial de déploiement | UK | Nouvelles

Les déploiements de vaccins, en particulier du vaccin AstraZeneca, ont été en proie à des problèmes au milieu des allégations selon lesquelles l’inoculation provoque de rares caillots sanguins, malgré que la majorité des régulateurs donnent le feu vert au vaccin, mais l’OMS dit que ce n’est pas le plus gros problème. S’exprimant sur BBC Newsnight, le Dr Margaret Harris, de l’Organisation mondiale de la santé, a mis en garde contre les retards causés par une diminution de l’approvisionnement en vaccins.

«AstraZeneca reste un beau vaccin, un véritable cheval de bataille», a déclaré le Dr Harris.

«En termes de déploiement pour nous, le gros problème est que le placard est vide.

«Nous avons besoin de plus de doses.»

L’Europe a été l’un des plus grands détracteurs du vaccin AstraZeneca, de nombreux pays ayant modifié leur politique concernant l’âge auquel le vaccin devrait être autorisé.

Bien que les pays européens utilisent moins le vaccin AstraZeneca que les autres vaccins approuvés, l’initiative Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX), dirigée par l’OMS, n’a pas permis d’abandonner les approvisionnements excédentaires pour d’autres pays moins fortunés.

Le Dr Harris a déclaré: «Il y a un peu moins de deux semaines, mon directeur général a lancé un appel aux pays excédentaires pour qu’ils donnent un million de vaccins que nous pouvons utiliser dans COVAX, c’est AstraZeneca et Pfizer-BioNTech.

«À ce jour, je n’ai encore entendu parler d’aucun de ces vaccins.

«Nous n’avons rien de plus dans les accords que nous avons conclus avec les fournisseurs et, malheureusement, les approvisionnements que nous pensions avoir, sont retardés parce que l’Inde, en particulier, fait face à une épidémie massive et massive et utilise ce qu’elle a. eu. »

LIRE LA SUITE: Vaccin AstraZeneva: Devez-vous recevoir un vaccin si vous êtes enceinte? Conseils MHRA

S’exprimant également sur BBC Newsnight, le professeur Stephen Reicher, qui siège sur SPI-B, a déclaré que le public ne devrait pas avoir peur du vaccin.

Il a dit: «Si aujourd’hui, vous aviez le jab AstraZeneca, c’était probablement la chose la plus sûre que vous ayez faite.

«Il était probablement plus dangereux de prendre un bain, environ 30 personnes se noient dans le bain chaque année.

«C’était certainement plus dangereux de descendre les escaliers, 1000 personnes meurent en descendant les escaliers et c’était plus sûr que de prendre le petit déjeuner.»

Le Dr Harris a continué à souligner que les groupes prioritaires composés de travailleurs de première ligne, de personnes âgées et de personnes atteintes de maladies sous-jacentes, doivent être traités en premier.

Elle a déclaré: «Nous avons perdu plus de 2,8 millions de personnes à cause de cela et certains pays enregistrent des taux de mortalité quotidiens effroyables.

«Il a été démontré que les vaccins, AstraZeneca inclus, réduisent le fardeau des décès et des maladies.»