Nouvelles des variantes de Covid: le Japon sonne l’alarme face à une nouvelle mutation «distincte» | UK | Nouvelles

Les responsables de la santé au Japon ont averti que la nouvelle variante est «distincte» de celles précédemment détectées au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud, mais constitue une menace similaire.

On pense que la variante est plus résistante aux anticorps, qui offrent une défense contre le COVID-19, de la même manière que les variantes sud-africaine et brésilienne.

Les responsables ont confirmé vendredi l’existence d’une nouvelle variante et ont déclaré: «La souche a commencé à être détectée aux Philippines et s’est répandue dans une certaine mesure ici».

En réponse, l’Institut national des maladies infectieuses (NIID) a appelé à des mesures de contrôle aux frontières plus strictes.

