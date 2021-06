Nouvelles d’Espagne : Des milliers de personnes manifestent pour gracier les comploteurs de l’indépendance catalane « Pas de contrition » | Monde | Nouvelles

in

Espagne : des milliers de personnes se rassemblent à Madrid pour protester contre les grâces

La vice-Première ministre espagnole Carmen Calvo a donné l’indication la plus claire, mais les grâces des séparatistes catalans étaient “proches” dans une interview publiée dimanche avec le journal La Vanguardia, mais la question a amèrement divisé les Espagnols. Environ 63 % des Espagnols s’opposent à l’octroi de la grâce, tandis que 25 % y sont favorables et environ 6 % sont indifférents, selon un sondage publié dimanche pour niusdiario.es, un journal en ligne.

Les images montraient un grand nombre de personnes brandissant des drapeaux nationaux rouges et jaunes.

Carlos Bandecha, 47 ans, un homme d’affaires, a déclaré lors du rassemblement : “Nous devrions arrêter cela maintenant car pour obtenir un pardon, vous devez faire preuve de contrition, et les séparatistes ne le montreront pas.”

Des députés de l’opposition du Parti populaire conservateur (PP), du parti d’extrême droite Vox et du centriste Ciudadanos ont rejoint le rassemblement sur la Plaza Colon, au centre de Madrid.

Manifestants à Madrid aujourd’hui (Image: PA)

Manifestants dans la capitale espagnole (Image : GETTY)

La politicienne espagnole Rose Diez, fondatrice du parti Unión, Progreso y Democracia, faisait partie de ceux qui ont pris la parole lors du rassemblement et a tweeté une photo aérienne de la foule immense.

Elle a commenté : « La délégation gouvernementale a déclaré qu’à #Colón nous sommes en 2000.

« Ils ne mentent plus faute de temps ! Photo aérienne. Merci!!!”

La vice-première ministre espagnole Carmen Calvo (Image: GETTY)

Des manifestants catalans demandent la libération de leurs dirigeants

Lorsqu’on lui a demandé quand le gouvernement espagnol de centre-gauche pourrait approuver les grâces, Mme Calvo a déclaré à Vanguardia: “Bientôt, ils sont proches.

« Après l’arrivée du rapport de la Cour suprême, nous y donnerons immédiatement suite. Ils devraient arriver bientôt au cabinet.”

La police municipale de Madrid a estimé que 126 000 personnes y ont participé tandis que la police nationale a estimé le chiffre à 25 000.

Les manifestants sont en colère contre les discussions sur le pardon des 12 (Image: GETTY)

Rosa Diez s’adresse à la foule (Image : GETTY)

La Cour suprême espagnole a déclaré le mois dernier dans un rapport non contraignant qu’elle s’opposait aux éventuelles grâces du gouvernement pour les dirigeants séparatistes catalans.

Il a condamné neuf dirigeants séparatistes catalans en octobre 2019 à entre neuf et 13 ans de prison pour sédition pour avoir organisé un référendum non autorisé sur l’indépendance et publié une déclaration unilatérale d’indépendance de courte durée.

Trois autres ont été reconnus coupables de désobéissance mais n’ont pas été emprisonnés.

S’exprimant la semaine dernière, Oriol Junqueras, le plus éminent des dirigeants séparatistes emprisonnés de Catalogne, a admis que lui et d’autres avaient commis des erreurs et devaient adapter sa stratégie, une décision qui pourrait aider les efforts du gouvernement espagnol pour apaiser les tensions dans la région.

La Catalogne, dont la capitale régionale est Barcelone (Image : GETTY)

M. Junqueras est actuellement en prison pour son rôle dans l’organisation du vote de 2017 et de la déclaration d’indépendance.

Il a clairement indiqué qu’il était toujours en faveur de l’indépendance, mais a déclaré qu’elle devrait être recherchée différemment.

Dans un éditorial publié par La Sexta TV et le journal ARA, il a déclaré: “Nous avons examiné en profondeur nos forces et nos faiblesses, nos erreurs et nos succès, pour en tirer des leçons.

“Nous, séparatistes, devons être conscients que notre réponse (le référendum sur l’indépendance non autorisé) n’a pas été comprise comme pleinement légitime par une partie de la société, y compris en Catalogne. Nous devons adapter nos stratégies.”

Un drapeau suggère que les suspects devraient être emprisonnés (Image: GETTY)

Une façon de le faire était de recourir à des référendums autorisés, a-t-il déclaré.

Alors que Junqueras et le camp séparatiste avaient jusqu’à présent insisté sur le fait qu’ils ne voulaient rien de moins qu’une amnistie complète pour les événements de 2017, rejetant l’idée de grâces que d’autres avaient lancées, il a adopté un ton différent lundi.

Il a déclaré: “Il y a des gestes qui peuvent atténuer le conflit, soulager la douleur de la répression et la souffrance de la société catalane”, en référence aux récents commentaires du Premier ministre Pedro Sanchez.

M. Sanchez a également suggéré ces dernières semaines qu’il se préparait à gracier les 12 dirigeants séparatistes, affirmant que cela aiderait au dialogue et à la concorde.