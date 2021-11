Nouvelles d’Espagne : Des plans pour punir les expatriés avec 15 ANS d’attente après l’augmentation du nombre d' »étrangers » | Monde | Nouvelles

Le parti d’extrême droite Vox a proposé au Congrès espagnol un projet de loi selon lequel la citoyenneté par résidence prendrait 15 ans au lieu de dix. Le projet de loi a été déposé pour cibler les migrants nord-africains. Le parti d’extrême droite Vox tente de rendre plus difficile le processus d’acquisition de la nationalité espagnole.

Cette semaine, ils ont présenté un projet de loi au Congrès des députés espagnol.

Maintenant, le leader de Vox, Santiago Abascal, a déclaré que les propositions visent à protéger la nationalité espagnole comme un « trésor ».

Le parti réagit contre une augmentation du nombre de citoyens nationalisés ces dernières années.

Le parti d’extrême droite a fait des propositions qui incluent l’interdiction des demandes de nationalité de ceux qui ont un casier judiciaire en Espagne ou dans leur pays d’origine.

Une autre condition est que des normes linguistiques plus élevées doivent être prouvées pour obtenir la citoyenneté.

Ceux qui souhaitent obtenir la citoyenneté devront peut-être présenter des certificats officiels pour montrer leur niveau d’espagnol.

Une autre condition pourrait être de s’assurer que les gens renoncent à leurs autres nationalités pour prendre la nationalité espagnole.

Vox veut rendre obligatoire pour les candidats à la citoyenneté de « présenter un document public délivré par les autorités de leur pays d’origine qui atteste la perte de la nationalité précédente ».

Révélant leur point de vue ultra-nationaliste, Vox souhaite également que la lignée espagnole soit le facteur le plus dominant dans l’obtention de la citoyenneté.

La lignée espagnole est étiquetée comme le ius sanguinis, ou le « droit du sang ».

Vox veut que cela soit officiellement plus important que le ius solid, ou « le droit de la terre ».

Vox tente de faire prévaloir le lignage sur le lieu de naissance lors de l’obtention de la nationalité.

La plupart des étrangers qui souhaitent acquérir la nationalité espagnole doivent attendre en moyenne deux fois plus longtemps pour être éligibles à la nationalité espagnole par le biais de la résidence que dans les autres pays de l’UE.

En Espagne, la période d’attente pour la citoyenneté est un processus de demande long et ardu et les propositions de Vox rendront la procédure beaucoup plus difficile.

Cependant, les propositions de Vox n’entendent pas modifier les dispositions pour les Latino-Américains.

Cela a conduit les médias espagnols à affirmer que le projet de loi était dirigé contre les migrants d’Afrique du Nord, en particulier du Maroc et d’Algérie.